Esed rejiminden Doğu Guta'ya hava saldırıları: 51 ölü

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'ın ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 51 sivilin daha ölümüne neden oldu

Esed rejiminden Doğu Guta'ya hava saldırıları: 51 ölü
Doğu Guta'daki AA muhabirleri, rejimin sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının AA'ya verdiği bilgiye göre, bombardımanlarda Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Arbin'de 9, Kefer Batna'da 7, Haresta'da 1, Duma'da 11, Misraba'da 5, Zemelka'da 4, Hamuriye'de 4, Sakba'da 3, Medyere'de 2, Hizze'de 3 ve Cobar'da 2 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ekipleri, şiddetli hava saldırılarının sürdüğüne ve ölü sayısının artabileceğine dikkati çekti.

Esed rejiminin, Doğu Guta'ya, dün 17.00 sularına kadar gerçekleşen yoğun saldırılarında 30 sivil hayatını kaybetmişti.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 

AA


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