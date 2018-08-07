Eşeklere bunu yapanlar yandı

Mardin’de gece yarısı eşeklerine izinsiz bir tarihi dokunun restorasyonundan çıkan taşları taşıtan 2 kişiye valilik tarafından cezai işlem yapıldı. Tarihi Mardin’de iş yeri sahibi ve eşek sahibi iki kişinin izinsiz yapılan restorasyon çalışmalarından çıkan taşları eşek ve hamal tarafından taşınması hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Sosyal medyadan Mardin Valisine ulaşan hayvansever vatandaşların şikayeti üzerine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ekiplerine talimat vererek izinsiz restorasyondan bina sahibine, hayvana kötü muameleden eşek sahiplerine ceza kestirdi.

İHA