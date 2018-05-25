Esenboğa Havalimanı için sağanak uyarısı
Ankara’da Esenboğa Havalimanı ile çevresinde, önümüzdeki 1 saat içinde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor
Esenboğa Havalimanı ve çevresinde, önümüzdeki 1 saat içinde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çubuk, Akyurt çevreleriyle Esenboğa Havalimanı’nda bugün saat 19.30’a kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.