Esenboğa Havalimanı için sağanak uyarısı

Ankara’da Esenboğa Havalimanı ile çevresinde, önümüzdeki 1 saat içinde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor

25 Mayıs 2018, Cuma 18:59 Son Güncelleme: 25 Mayıs 2018, Cuma 19:02
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Esenboğa Havalimanı ve çevresinde, önümüzdeki 1 saat içinde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çubuk, Akyurt çevreleriyle Esenboğa Havalimanı’nda bugün saat 19.30’a kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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