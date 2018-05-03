Esenler'de bebeğin sokağa bırakılma anı kamerada

Esenler'de 2 gün önce, çanta içinde sokağa bırakılan bebeği temizlik görevlileri buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Bebeğin bir kadın tarafından bırakılma anı güvenlik kameralarına yansıdı

03 Mayıs 2018, Perşembe 19:24
Esenler'de bebeğin sokağa bırakılma anı kamerada
Esenler Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlileri, Oruç Reis Mahallesi'nde 2 gün önce, bir çantadan ağlama sesi geldiğini duydu. Çantayı açan görevliler yeni doğduğu tahmin edilen bir bebekle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Polis, kız olduğu belirtilen bebeği bırakan kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BEBEĞİN BIRAKILMA ANI KAMERADA


Bebeğin bir kadın tarafından bir çanta içinde götürülerek bırakılma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda elinde bir çanta ile yürüyen bir kadının, eli boş olduğu halde tekrar geri dönerken görülüyor.



Çağatay KENARLI / İstanbul,(DHA)

Yeni doğmuş bebeği çantayla çöpe attılarYeni doğmuş bebeği çantayla çöpe attılar


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cinayet zanlısı cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü

Cinayet zanlısı cezaevinden izinli çıktı, karısını öldürdü
AVM'nin oyun alanında trene sıkışan çocuğun ayağı koptu, güvenlikler gazetecileri darp etti  

AVM'nin oyun alanında trene sıkışan çocuğun ayağı koptu, güvenlikler gazetecileri darp etti  
Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu'nun kardeşi de tutuklandı

Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu'nun kardeşi de tutuklandı

Yangına giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yangına giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı

Kocaeli'de şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı
İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!

İstanbul Beykoz'da değnekçi dehşeti!
Beykoz’da değnekçi dehşeti

Beykoz’da değnekçi dehşeti
İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler

İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler
Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu

Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu
Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

"15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak" diyerek 35 bin lira dolandırdılar