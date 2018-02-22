Esenler'de bir işçi göçük altında kaldı

Esenler’de kanalizasyon kazısı yapan bir işçi göçük altında kaldı. Çevrede bulunan diğer işçiler tarafından kurtarılan yaralı işçi hastaneye kaldırıldı

Esenler'de bir işçi göçük altında kaldı
Olay, Esenler Tuna Mahallesi 721 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Kaya isimli işçi kanalizasyon kazısı yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Toprak yığınlarının arasında kalan talihsiz işçinin yardımına sokaktaki bina inşaatında çalışan işçiler koştu. Hüseyin Kaya’yı bulunduğu yerden çıkarmak için büyük çaba harcayan işçiler, bu arada durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine de bildirdi. Yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılan Hüseyin Kaya, olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Kaya’yı kurtaran işçiler, "Arkadaşımız aniden göçüğün altında kaldı biz de hemen geldik ve bulunduğu yerden çıkarttık" dedi. 

İHA


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