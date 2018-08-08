Esenler Taş Camii açılış için gün sayıyor

Esenler Belediyesi ile Bahçelievler Hak Vakfı’nın ortaklaşa yaptığı Cumhuriyet tarihimizin ilk taş camisi, ibadete açılmak için gün sayıyor. Birlik Mahallesi'nde, bir hayırsever tarafından bağışlanan 1000 metrekarelik bir alana inşa edilen caminin inşaatı tamamlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa tamamı taş işçiliğiyle yapılan ve yaklaşık 20 milyon liraya mâl olan caminin, çevre düzenlemesinin ardından açılması planlanıyor.

ESENLER'İN İKİNCİ BÜYÜK MEYDANI

Caminin inşaatının bittiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,"Cumhuriyet tarihinin yüzde yüz taş işçiliğiyle yapılan camisini Eylül sonunda inşallah ibadete açmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile açılışımızı yapmak istiyoruz. Sadece cami yapmakla kalmadık, burası bir yaşam alanı. Etrafında büyük bir meydan olması için 100 bin metre alan açıldı, kamulaştırmalar yapıldı. Yeraltı otoparkları, çocuk sokakları, bilim parkları ile beraber yaşam alanına dönüştürüyoruz. Burası Esenler'in ikinci büyük meydanı olacak. Böylece taş cami özelliğini korurken bir taraftan da çevresi ile büyük bir yaşam alanına dönüşecek" diye konuştu.

'TENEKE CAMİİ'DEN TAŞ CAMİYE...

Cami, Mimar Sinan tarafından yapılan Tophane’deki Tarihi Kılıç Ali Paşa Camii'nin ve Manisa'daki Muradiye Camii'nin bir benzeri olacak. Esenler halkı arasında 'Teneke Camii' olarak bilinen, tek katlı ve olası bir deprem felaketinde yıkılma riski bulunan Halil İbrahim Camii'nin hemen yakınındaki araziye inşa edilen taş camide kolon ve kiriş bulunmuyor. Cami, kurşunlu kenetli ve zıvanalı sistemle yapıldı. Yapımında, 34 bin adet kenet ve zıvana kullanılan caminin 50 tonu kubbe yapımına ayrılmak üzere 170 ton kurşun kullanıldı.

ASIRLARCA AYAKTA KALACAK

İnşaatta demir ya da beton bulunmuyor. Yapımında hiç beton kullanılmayan cami, Hadımköy'den getirilen, "İstanbul Taşı" olarak da bilinen 2 bin - 2 bin 500 yıl gibi uzun bir süre ayakta kalabilen 2.300 metreküp küfeki taşından yığma tekniğiyle yapıldı. Buraya getirilen taşlar el işçiliğiyle işlendi. Camiyi oluşturan binlerce taş, 5 taş ustasının elinde şekillendi. Pencereler, kalem işleri, orijinal detaylara uygun olarak tasarlandı. Neredeyse her bir bloğu 500 kilo ya da bir ton olan taşlar birbirine horasan harcı, zıvana ve kurşunla tutturuldu. Bu taşın özelliği sayesinde cami, yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan, kış aylarında ise dondurucu soğuklardan korunacak.

OSMANLI MİMARİSİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Caminin ana kubbesi, 1.60 cm'lik ana taşıyıcılar üzerine oturtuldu ve duvar kalınlığı ise 1.20 cm ile 1.40 cm genişliğinde taş duvarlarla örüldü. Cami, Osmanlı mimarisinde yapıldı. 3 kapılı ve kesme taşlardan yapılan caminin ana kubbesinin her iki yanında şerefeli iki tane minaresi bulunuyor. Minarelerin çevresinde de daha küçük üç kubbe yer alıyor. Mimarisi ve estetiği ile ilgi uyandıracak caminin ön ve yan cephelerinde de kemerler yer alıyor. Esenler’e değer katacak olan taş caminin şadırvanı, avlusu ve çevre düzenlemeleri de camiye uygun bir şekilde tasarlandı.

1.500 KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK

Yaklaşık 1.500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami; Sultanahmet Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Şehzadebaşı Camii, Yavuz Selim Camii ve Kılıç Ali Paşa gibi uzun ömürlü olacak. Gelecek nesillerin asırlar boyu ibadet edebileceği Esenler'in yeni camisinin mimari projesini, Mimar Ahmet Tanyolaç çizdi ve Mühendisliğini ise Kadir Fındıklıoğlu üstlendi.