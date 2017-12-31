Esenyurt'ta günlük kiralık dairede korkunç ölüm

GÜNLÜK KİRALIK DAİRENİN PENCERESİNDEN DÜŞTÜ



UYUŞTURUCU VE İÇKİ BULUNDU

Serap Belovacıklı

İstanbul Esenyurt’ta, günlük kiralanan dairede genç bir kızın hayatı soldu. Henüz 18 yaşındaki Buket Şişek, 5’inci kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Erkek arkadaşı, Şişek’i hastaneye bırakıp kaçtı. Evde uyuşturucu ve içki bulundu.Perşembe gecesi meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gelişti:Bir genç taksiyle özel bir hastaneye geldi. Kucağındaki ağır yaralı kızı kapıya bırakan genç, kayıplara karıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan genç kızın 18 yaşındaki Buket Şişek olduğu belirlendi.Polis, Şişek’in hastaneye getirildiği taksiyi buldu. Taksi şoförü, ifadesinde bir gencin “Abi arkadaşım 5’inci kattan düştü” diye yardım istediğini, sonra da yaralı kızı kucağında otomobile getirdiğini anlattı.Polis, Şişek’in Esenyurt’taki bir rezidansın 5’inci katında bulunan ve günlük kiralanan dairenin penceresinden düştüğünü tespit etti.Dairede arama yapan polis, uyuşturucu ve içki buldu. Ön otopsisi tamamlanan genç kızın vücudunda kırıklar olduğu, ayrıca darp izi olduğu düşünülen izlere rastlandığı öğrenildi.Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişek’in düşme sebebini araştırırken, aynı dairede kaldığı ve olay sonrası genç kızı hastaneye bırakıp kaçtığı belirlenen arkadaşını bulmaya çalışıyor.Kartal’da günlük kiralanan bir dairede 1 Aralık’ta meydana gelen olayda da 17 yaşındaki Aleyna Can erkek arkadaşı tarafından başından vurularak öldürülmüştü.