Esenyurt’ta patlama: Yaralılar var



7 KİŞİ YARALANDI



YARALILARIN DURUMU İYİ

Gizem Yetil

İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin kaldığı evde kömür sobası yakılırken patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen 5 katlı binanın 2'inci katında bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıktı.Evde bulunan 3'ü kadın 1 kız çocuğu ile birlikte 7 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.Çevre sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Hastanelerde tedavileri süren yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polisin olay yeri incelemesi sürüyor.