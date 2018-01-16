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Esenyurt’ta patlama: Yaralılar var

İstanbul Esenyurt’ta bir apartman dairesinde ilk belirlemelere göre sobadan kaynaklı bir patlama meydana geldi

16 Ocak 2018, Salı 23:46
Esenyurt’ta patlama: Yaralılar var
İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli bir ailenin kaldığı evde kömür sobası yakılırken patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen 5 katlı binanın 2'inci katında bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıktı.


7 KİŞİ YARALANDI


Evde bulunan 3'ü kadın 1 kız çocuğu ile birlikte 7 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.


YARALILARIN DURUMU İYİ


Çevre sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Hastanelerde tedavileri süren yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olay yeri incelemesi sürüyor.



 


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