Esenyurt'ta kadın cinayeti davasında karar

Esenyurt'ta 2016 yılında iki çocuk annesi Netice Taşdelen'in (31) ölümüne ilişkin, eşi Abdulhakim Taşdelen (32) ve 5 kardeşi hakkında açılan dava karara bağlandı.

16 Mayıs 2018, Çarşamba 17:54
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Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdulhakim Taşdelen'in Eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Taşdelen'e verilen cezada iyi hal indirimi de uygulanmadı. Öte yandan 5 tutuksuz kardeş ise, Kasten öldürmek suçuna katılmak ve Suç delillerini yok etmek suçları sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Kararın ardından Bakırköy Adalet Sarayı önünde kimliği belirsiz kişilerce, 2 tutuksuz sanık ile bir yakınları bıçaklandı. Ambulansa konulan yaralılar hastaneye götürüldü. Olaya karışan kişi ya da kişilerin ise olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. 


 


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