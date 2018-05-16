Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdulhakim Taşdelen'in Eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Taşdelen'e verilen cezada iyi hal indirimi de uygulanmadı. Öte yandan 5 tutuksuz kardeş ise, Kasten öldürmek suçuna katılmak ve Suç delillerini yok etmek suçları sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Kararın ardından Bakırköy Adalet Sarayı önünde kimliği belirsiz kişilerce, 2 tutuksuz sanık ile bir yakınları bıçaklandı. Ambulansa konulan yaralılar hastaneye götürüldü. Olaya karışan kişi ya da kişilerin ise olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.







