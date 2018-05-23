İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'ye müşteri götüren UBER sürücüsünün önü taksiciler tarafından kesilmişti. Taksicilerin tehditler yağdırıp küfür ettiği uyardığı UBER sürücüsünün korku dolu dakikaları cep telefonuna yansımıştı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Görüntülerin yayılmasının ardından UBER sürücüsünün de şikayeti üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, taksiciler Yakup Y. ve Sedat B.'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan iki taksici serbest bırakıldı.

SABIKALI ÇIKTI

Yakup Y.'nin kasten yaralama, uyuşturucu yağma ve sahte kimlik bulundurma, Sedat B.'nin ise 4 yaralamadan kaydı bulunduğu öğrenildi.



