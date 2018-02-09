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Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Çapkınlıklarıyla magazin gündeminde yer edinen Eser Yenenler kameralar önünde aşkını itiraf etti

09 Şubat 2018, Cuma 14:02
Eser Yenenler aşkını itiraf etti
Star Tv’de yayınlanan Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre Eser Yenenler, kameralara yakalanınca aşkını itiraf etmek zorunda kaldı.

Eser Yenenler, "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna, "Evet. 2 aydır birlikteyiz. Ciddi bir ilişkimiz var." dedi.


ESER YENENLER EVLİLİĞE SICAK BAKIYOR


Eser Yenenler, evlilik sorularına da "İnşallah olur." diyerek sevgilisiyle evliliğe doğru gittiklerini belirtti.



Murat Boz, yakın arkadaşı Eser Yenenler ile birlikte moda programıyla adını duyuran Nihal-Bahar Candan kardeşlerle aynı eve girerken görüntülenmişti.

Bunun üzerine Murat Boz, oyuncu sevgilisi Aslı Enver ile kısa süreli bir ayrılık yaşamıştı.

İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterine hayat veren Aslı Enver, Instagram hesabından Eser Yenenler'i takipten çıkarmıştı.

Daha sonra Aslı Enver, Eser Yenenler’i sosyal medya hesabından yeniden takibe almıştı. Kızgınlık böylece geçmişti.




Öte yandan Murat Boz ve Aslı Enver'in arasının bozulmasına neden olduğu için birçok ünlü isim, Eser Yenenler'e cephe almıştı. Bu isimlerin başında da Demet Akalın yer almıştı.

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