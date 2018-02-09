Eser Yenenler aşkını itiraf etti



ESER YENENLER EVLİLİĞE SICAK BAKIYOR

Eser Yenenler'den Koray Avcı'ya: Akşama gel parti var

Demet Akalın'dan Eser Yenenler'e: Nefret güzel bir şey değil!

Eser Yenenler: Eğlenilecek adam gibi duruyorum ama evlenilecek adamım

Elif Bayram

Star Tv’de yayınlanan Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine görekameralara yakalanınca aşkını itiraf etmek zorunda kaldı."Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna, "Evet. 2 aydır birlikteyiz. Ciddi bir ilişkimiz var." dedi.evlilik sorularına da "İnşallah olur." diyerek sevgilisiyle evliliğe doğru gittiklerini belirtti., yakın arkadaşıile birlikte moda programıyla adını duyuranle aynı eve girerken görüntülenmişti.Bunun üzerine, oyuncu sevgilisiile kısa süreli bir ayrılık yaşamıştı.dizisinde Süreyya karakterine hayat verenhesabından'i takipten çıkarmıştı.Daha sonra’i sosyal medya hesabından yeniden takibe almıştı. Kızgınlık böylece geçmişti.Öte yandan Murat Boz ve Aslı Enver'in arasının bozulmasına neden olduğu için birçok ünlü isim, Eser Yenenler'e cephe almıştı. Bu isimlerin başında dayer almıştı.