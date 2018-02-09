Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Star Tv’de yayınlanan Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre Eser Yenenler,
kameralara yakalanınca aşkını itiraf etmek zorunda kaldı.
Eser Yenenler,
"Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna, "Evet. 2 aydır birlikteyiz. Ciddi bir ilişkimiz var." dedi.
Eser Yenenler,
ESER YENENLER EVLİLİĞE SICAK BAKIYOR
evlilik sorularına da "İnşallah olur." diyerek sevgilisiyle evliliğe doğru gittiklerini belirtti.
Murat Boz
, yakın arkadaşı Eser Yenenler
ile birlikte moda programıyla adını duyuran Nihal-Bahar Candan kardeşler
le aynı eve girerken görüntülenmişti.
Bunun üzerine Murat Boz
, oyuncu sevgilisi Aslı Enver
ile kısa süreli bir ayrılık yaşamıştı.
İstanbullu Gelin
dizisinde Süreyya karakterine hayat veren Aslı Enver
, Instagram
hesabından Eser Yenenler
'i takipten çıkarmıştı.
Daha sonra Aslı Enver, Eser Yenenler
’i sosyal medya hesabından yeniden takibe almıştı. Kızgınlık böylece geçmişti.
Öte yandan Murat Boz ve Aslı Enver'in arasının bozulmasına neden olduğu için birçok ünlü isim, Eser Yenenler'e cephe almıştı. Bu isimlerin başında da Demet Akalın
yer almıştı.
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Elif Bayram