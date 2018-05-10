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Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evleniyor mu?

Sözcü'nün haberine göre, oyuncu Eser Yenenler ile sevgilisi 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız evlilik kararı aldı

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evleniyor mu?
Sosyetik güzel Dila Tarkan ile ayrılan Eser Yenenler, iki aydır 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız ile birliktelik yaşıyor. İkilinin seneye dünyaevine gireceği iddia edildi. Eser Yenenler'in yakın çevresine ''Berfu bana çok iyi geldi, onun sayesinde sigarayı ve gece hayatını bıraktım'' dediği konuşuluyor.

KREDİYLE TATİLE YOLLAMIŞTI



Eser Yenenler 2016 yılında sosyetik güzel Dila Tarkan'la aşk yaşamıştı. Hatta o dönemde parasız olmasına rağmen sosyetik sevgilisini Bali'ye tatile götürmek için banka kredisi çektiğini, ayrıldıktan sonra da borç ödediğini anlatmıştı.

BERFU YILDIZ KİMDİR?

Berfu Yıldız, İzmit doğumlu. 1.76 boyunda. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi.



Geçen yıl Murat Boz ile birlikte Nihal-Bahar Candan kardeşleri evinde ağırlayan Eser YenenlerMurat Boz-Aslı Enver ilişkisindeki ilk ayrılığının baş mimarı olarak gösterilmişti.



 


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