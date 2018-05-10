Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evleniyor mu?

KREDİYLE TATİLE YOLLAMIŞTI

BERFU YILDIZ KİMDİR?

Çiğdem Saltık

Sosyetik güzel Dila Tarkan ile ayrılan, iki aydırile birliktelik yaşıyor. İkilinin seneye dünyaevine gireceği iddia edildi. Eser Yenenler'in yakın çevresine ''Berfu bana çok iyi geldi, onun sayesinde sigarayı ve gece hayatını bıraktım'' dediği konuşuluyor.2016 yılında sosyetik güzel'la aşk yaşamıştı. Hatta o dönemde parasız olmasına rağmen sosyetik sevgilisini Bali'ye tatile götürmek için banka kredisi çektiğini, ayrıldıktan sonra da borç ödediğini anlatmıştı.İzmit doğumlu. 1.76 boyunda. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi.Geçen yılile birliktekardeşleri evinde ağırlayanilişkisindeki ilk ayrılığının baş mimarı olarak gösterilmişti.