Eser Yenenler ile Berfu Yıldız evleniyor mu?

Sosyetik güzel Dila Tarkan ile ayrılan Eser Yenenler
, iki aydır 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız
ile birliktelik yaşıyor. İkilinin seneye dünyaevine gireceği iddia edildi. Eser Yenenler'in yakın çevresine ''Berfu bana çok iyi geldi, onun sayesinde sigarayı ve gece hayatını bıraktım'' dediği konuşuluyor.
KREDİYLE TATİLE YOLLAMIŞTI
Eser Yenenler
2016 yılında sosyetik güzel Dila Tarkan
'la aşk yaşamıştı. Hatta o dönemde parasız olmasına rağmen sosyetik sevgilisini Bali'ye tatile götürmek için banka kredisi çektiğini, ayrıldıktan sonra da borç ödediğini anlatmıştı.
BERFU YILDIZ KİMDİR?
Berfu Yıldız,
İzmit doğumlu. 1.76 boyunda. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi.
Geçen yıl Murat Boz
ile birlikte Nihal-Bahar Candan
kardeşleri evinde ağırlayan Eser Yenenler
, Murat Boz-Aslı Enver
ilişkisindeki ilk ayrılığının baş mimarı olarak gösterilmişti.
Çiğdem Saltık