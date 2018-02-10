Eser Yenenler'in gizemli sevgilisi Türkiye güzeli çıktı



BERFU YILDIZ KİMDİR?

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler'den Koray Avcı'ya: Akşama gel parti var

Demet Akalın'dan Eser Yenenler'e: Nefret güzel bir şey değil!

Eser Yenenler: Eğlenilecek adam gibi duruyorum ama evlenilecek adamım

Elif Bayram

Eser Yenenler önceki akşam Beşiktaş’ta objektiflere yansıdı. Bir gösteriden çıktığını belirten Eser Yenenler, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi.Sorulan soruları yanıtsız bırakan Yenenler,diye konuştu. Eser Yenenler yeni sevgilisinin adını vermekten kaçındı. Ancak gizemli sevgilisinin kimliğini Eylem İpek Şafak ortaya çıkardı.Oyuncunun ismini vermekten kaçındığı yeni sevgilisi 2015 Türkiye 4'üncü güzeli Berfu Yıldız...İzmit doğumlu. 1.76 boyunda. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi.