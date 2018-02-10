POSTA gazetesinden Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, Eser Yenenler'in sevgilisi Miss Turkey 2015 4’üncü güzeli Berfu yıldız (22)" />

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Eser Yenenler'in gizemli sevgilisi Türkiye güzeli çıktı

POSTA gazetesinden Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, Eser Yenenler'in sevgilisi Miss Turkey 2015 4’üncü güzeli Berfu yıldız (22)

10 Şubat 2018, Cumartesi 14:35
Eser Yenenler'in gizemli sevgilisi Türkiye güzeli çıktı
Eser Yenenler önceki akşam Beşiktaş’ta objektiflere yansıdı. Bir gösteriden çıktığını belirten Eser Yenenler, yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi.

Sorulan soruları yanıtsız bırakan Yenenler, “Çok mutluyuz nazar değmesin diye konuşmuyoruz” diye konuştu. Eser Yenenler yeni sevgilisinin adını vermekten kaçındı. Ancak gizemli sevgilisinin kimliğini Eylem İpek Şafak ortaya çıkardı.

Oyuncunun ismini vermekten kaçındığı yeni sevgilisi 2015 Türkiye 4'üncü güzeli Berfu Yıldız...


BERFU YILDIZ KİMDİR?


Berfu Yıldız, İzmit doğumlu. 1.76 boyunda. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi. 



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