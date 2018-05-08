​Eser Yenenler yeni sevgilisiyle gittiği İbrahim Büyükak'ın düğününde eski sevgilisiyle pişti oldu

BALAYI MİAMİ'DE

Bir dönemin en yakışıklı sunucusu Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı (Ünlülerin inanılmaz değişimi)

PİŞTİ OLDU

KREDİYLE TATİLE YOLLAMIŞTI

Eser Yenenler sosyetik aşkı için kredi çekmiş (Benden Duymuş Olmayın)

Çiğdem Saltık

3 yıldır aşk yaşadığıile Beykoz Kundura Fabrikası'nda önceki akşam evlendi. Çiftin düğününe 200 kişi katıldı.k'ın nikah şahitleri '3 Adam'daki partnerleriveoldu., Raissa Vanessa imzalı bir gelinlik giydi.ın damatlığı Osman Bulut imzalıydı.Çift balayına Amerika'ya gidecek.Düğüne yeni sevgilisi 2015 Miss Turkey 4. güzeli'la katılan, eski sevgilisi'la burun buruna geldi., eski sevgilisi'la göz göze gelmemek için büyük çaba sarf etti.Düğünde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan, adeta nispet yaptı. Berfu Yıldız, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları kalp koyarak paylaştı.2016 yılında sosyetik güzel'la aşk yaşamıştı. Hatta o dönemde parasız olmasına rağmen sosyetik sevgilisini Bali'ye tatile götürmek için banka kredisi çektiğini, ayrıldıktan sonra da borç ödediğini anlatmıştı.Bu arada'in elbisesi de sosyal medyayı salladı. Kimi şık buldu, kimi de rüküş.