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​Eser Yenenler yeni sevgilisiyle gittiği İbrahim Büyükak'ın düğününde eski sevgilisiyle pişti oldu

Eser Yenenler arkadaşı İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen çiftinin düğününe sevgilisi Berfu Yıldız ile katıldı. Düğünde eski sevgilisi, sosyetik güzel Dila Tarkan da vardı

08 Mayıs 2018, Salı 11:59
​Eser Yenenler yeni sevgilisiyle gittiği İbrahim Büyükak'ın düğününde eski sevgilisiyle pişti oldu
Oyuncu İbrahim Büyükak 3 yıldır aşk yaşadığı Psikolog Nurdan Beşen ile Beykoz Kundura Fabrikası'nda önceki akşam evlendi. Çiftin düğününe 200 kişi katıldı.

İbrahim Büyüak'ın nikah şahitleri '3 Adam'daki partnerleri Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler oldu.

BALAYI MİAMİ'DE



Nurdan Beşen, Raissa Vanessa imzalı bir gelinlik giydi. İbrahim Büyükak'ın damatlığı Osman Bulut imzalıydı.

Çift balayına Amerika'ya gidecek.

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PİŞTİ OLDU

Düğüne yeni sevgilisi 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız'la katılan Eser Yenenler, eski sevgilisi Dila Tarkan'la burun buruna geldi.


Dila Tarkan-Şeyma Subaşı

Eser Yenenler, eski sevgilisi Dila Tarkan'la göz göze gelmemek için büyük çaba sarf etti.

Düğünde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Berfu Yıldız, adeta nispet yaptı. Berfu Yıldız, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları kalp koyarak paylaştı.


Berfu Yıldız-Eser Yenenler

KREDİYLE TATİLE YOLLAMIŞTI

Eser Yenenler 2016 yılında sosyetik güzel Dila Tarkan'la aşk yaşamıştı. Hatta o dönemde parasız olmasına rağmen sosyetik sevgilisini Bali'ye tatile götürmek için banka kredisi çektiğini, ayrıldıktan sonra da borç ödediğini anlatmıştı.

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Bu arada Oğuzhan Koç'un sevgilisi, oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in elbisesi de sosyal medyayı salladı. Kimi şık buldu, kimi de rüküş.





 


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