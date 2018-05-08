​Eser Yenenler yeni sevgilisiyle gittiği İbrahim Büyükak'ın düğününde eski sevgilisiyle pişti oldu

Oyuncu İbrahim Büyükak
3 yıldır aşk yaşadığı Psikolog Nurdan Beşen
ile Beykoz Kundura Fabrikası'nda önceki akşam evlendi. Çiftin düğününe 200 kişi katıldı.
İbrahim Büyüa
k'ın nikah şahitleri '3 Adam'daki partnerleri Oğuzhan Koç
ve Eser Yenenler
oldu.
BALAYI MİAMİ'DE
Nurdan Beşen
, Raissa Vanessa imzalı bir gelinlik giydi. İbrahim Büyükak'
ın damatlığı Osman Bulut imzalıydı.
Çift balayına Amerika'ya gidecek.
Bir dönemin en yakışıklı sunucusu Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı (Ünlülerin inanılmaz değişimi)
PİŞTİ OLDU
Düğüne yeni sevgilisi 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız
'la katılan Eser Yenenler
, eski sevgilisi Dila Tarkan
'la burun buruna geldi.
Dila Tarkan-Şeyma Subaşı
Eser Yenenler
, eski sevgilisi Dila Tarkan
'la göz göze gelmemek için büyük çaba sarf etti.
Düğünde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Berfu Yıldız
, adeta nispet yaptı. Berfu Yıldız, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları kalp koyarak paylaştı.
Berfu Yıldız-Eser Yenenler
KREDİYLE TATİLE YOLLAMIŞTI
Eser Yenenler
2016 yılında sosyetik güzel Dila Tarkan
'la aşk yaşamıştı. Hatta o dönemde parasız olmasına rağmen sosyetik sevgilisini Bali'ye tatile götürmek için banka kredisi çektiğini, ayrıldıktan sonra da borç ödediğini anlatmıştı.
Eser Yenenler sosyetik aşkı için kredi çekmiş (Benden Duymuş Olmayın)
Bu arada Oğuzhan Koç'un sevgilisi, oyuncu Yağmur Tanrısevsin
'in elbisesi de sosyal medyayı salladı. Kimi şık buldu, kimi de rüküş.
Çiğdem Saltık