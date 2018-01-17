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Eşi ile aşk yaşadığını öğrendi, arkadaşını uyurken vurdu

İşadamı Ali Özdemir (46), Bodrum’da 6 Ocak’ta kaybolmuştu. Arama sürerken, Ali Özdemir’in ortağı Mustafa Özbelen intihara kalkışmıştı. Sorguya alınan Mustafa Özbelen cinayeti itiraf etti ve şöyle dedi: “Ali en yakın arkadaşımdı. Ben, eşim Tuğba ve Ali hiç ayrılmazdık. Meğer eşim ve Ali’nin 3 yıldır ilişkisi varmış. O gece Tuğba’nın doğum gününü kutladık. Ali bizde kaldı. Uyurken kafasına ateş edip öldürdüm.”

17 Ocak 2018, Çarşamba 06:30
Eşi ile aşk yaşadığını öğrendi, arkadaşını uyurken vurdu

KAYIPLARA KARIŞMIŞTI


Bodrum’da işadamı Ali Özdemir (46), 6 Ocak’ta kaybolmuştu. İşadamını, eşi Tuğba Özbelen ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği eski ortağı ve yakın dostu Mustafa Özbelen’in (40) öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Cinayet sonrası tarım ilacı içerek intihara kalkışan sonra da teslim olan Mustafa Özbelen cesedi sakladığı yeri önceki gün göstermişti.


YATAKTA YAKALADI


Mustafa Özbelen eşinin, Ali Özdemir ile 3 yıldır ilişkisi olduğuna dair söylentiler duyduğunu, inanmadığını, sonra ikiliyi yatakta birlikte gördüğünü söyledi. Bir gece önce eşinin doğum gününü kutladıktan sonra eve geldiklerini, Ali Özdemir’i sabah uyurken başından tek kurşunla vurduğunu anlattı.

EŞİ KÖYCEĞİZ'E KAÇTI


Cesedi ormana kayınpederi Avni S. ile taşıdığını söyledi. Mustafa Özbelen’in denize attığı Ali Özdemir’e ait 2 cep telefonu bulundu, silah aranıyor. Tuğba Özbelen cinayetin ardından kaçtığı Köyceğiz’de arkadaşının evinde gözaltına alındı. Mustafa Özbelen’in kayınpederi, baldızı K.S., kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi daha gözaltında.


Ali Özdemir, Özbelen çiftiyle her yıl birlikte yurt dışına tatile gidiyordu.


'SENİ SEVİYORUM DELİ KIZ'


2 çocuk babası Ali Özdemir, Facebok’ta, Tuğba Özbelen’in fotoğrafının altına “İnsanın bazen hayatında, iyi ki var dediğisin. İyi günümde değil de, kötü günlerimde hep yanımda olansın. 40.6 ateşte beni ayağa kaldırmak için ter dökensin. İyi ki varsın, iyi ki tanımışım. Seni seviyorum deli kız. Nice mutlu yaşların olsun, çoluğunla çocuğunla. Doğum günün kutlu olsun, her şey gönlünce olsun” yazmıştı.

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