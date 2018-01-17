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Eşi tarafından 56 milyon lira dolandırıldı

Esra Erol’da programa konuk olan Rabia Kuru’nun filmleri aratmayacak hayat hikâyesi...
 

Eşi tarafından 56 milyon lira dolandırıldı
Bursa’da yaşayan, kariyer sahibi ve eğitimli bir anne olan 52 yaşındaki Rabia Kuru, eşi tarafından ihanete uğradığını ve 56 milyon lira dolandırıldığını iddia etti.
 

"TÜM PLANLARINI NOT ALMIŞ"


Eşi A.K.’nin mal varlığıyla ilgili aldığı notları Esra Erol’da programında paylaşarak yaşadıklarını anlatan Rabia Kuru, “Benimle ne zaman evleneceğini, ne zaman boşanacağını, hatta boşandıktan sonra sevgilisiyle ne zaman evleneceğini ve tüm hayatıyla ilgili tüm planlarını ajandasına not etmiş” dedi.


56 MİLYON LİRADAN SADECE EMEKLİ MAAŞI KALDI


1996 yılında A.K. ile evlenen ve iş hayatında başarılı bir ivme yakaladığını belirten Kuru, “2009 yılında eşimle birlikte şirket kurmaya karar verdik. Büyük bir mal varlığına ulaştık. Arsa, lüks otomobil, tarla, şirket ve villalara sahip olduk. 56 milyon lira elimden uçup gitti. Mal varlığından sadece geriye sadece bir emekli maaşı kaldı” diye konuştu.
 


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