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Eşi ve sevgilisini evde bastı! İstanbul'un göbeğinde dehşet anları

Üsküdar’da M.A adlı kişi, eve geldiğinde eşini bir erkekle yakalayınca çılgına döndü. MA, eşi B.A. ile birlikte yakaladığı güvenlik görevlisi Mahmut Çütçü'yü bıçaklayarak öldürdü, eşini de yaraladı

04 Ocak 2018, Perşembe 07:55
Eşi ve sevgilisini evde bastı! İstanbul'un göbeğinde dehşet anları
Olay, Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokak içerisinde bir binanın 4’üncü katındaki ikamette saat 17.00 sıralarında meydana geldi.
 

KARISINI BİR ERKEKLE YAKALAYINCA...


İddiaya göre, eve geldiğinde karısını bir erkekle yakaladığı öne sürülen M.A. çılgına döndü. Karısı B.A ve yanındaki Mahmut t Çütçü’yü bıçakladı. B.A. adlı kadın ile yanındaki Mahmut Çütçü yaralandı. Her ikisi de yaralı olarak evden çıktı. B.A. kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Mahmut Çütçü ise, sokakta yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahmut Çütçü, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mahmut Çütçü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.




"GÖMLEĞİ YIRTIK BİR ŞEKİLDE KOŞTURA KOŞTURA GELİYORDU"


Polis olayla ilgili çalışma başlatırken M.A’yı yakalamak için harekete geçti. Bir görgü tanığı "Ben burada bir kadın müşteriye sebze veriyordum. Çocuk gömleği yırtık, atleti dağılmış bir şekilde koştura koştura bu taraftan geliyordu. Park halindeki arabaya çarptı, yere düştü. Bir de kız varmış, o da o tarafa doğru hastaneye gitmiş. Çocuğa ambulans çağırayım mı dedim. ’Çağır abi’ dedi. Telefon ettim ambulans geldi. Ambulans aldı gitti." dedi.

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