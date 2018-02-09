Eşi vefat eden kadına 500 TL

Kadınların yoksulluktan daha çok etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan ‘Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Bir Nakit Sosyal Yardım Programı’ hızla devam ediyor. Bu kapsamda eşi vefat etmiş, halihazırda evli olmayan kadınlara devlet ödeme yapıyor. Peki, iki ayda bir yapılan bu yardımdan eşi vefat eden tüm kadınlar yararlanabiliyor mu? İşte detaylar...