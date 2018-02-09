Eşi vefat eden kadına 500 TL

● Başvuru nereye yapılacak?
Eşi vefat etmiş kadınlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde bulunuyor) başvuru yapınca süreç başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.
● Ödeme ne kadar?
Aylık 250 lira. İki ayda bir 500 lira olarak yatırılır.
● Eşimden boşandım faydalanabilir miyim?
Hayır. Son evli olduğunuz resmi nikahlı eşinizin vefat etmiş olması gerekiyor.
BİRLİKTE YAŞARSA
● İmam nikahlı eşim vefat etti yardım alır mıyım?
Hayır. Resmi nikahlı eşinin vefat etmiş olması şartı var.
● Eşim vefat ettikten sonra evlendim. Yararlanır mıyım?
Evlenenler bu yardımı alamıyor.
● Şu anda başka birisiyle yaşıyorum, alabilir miyim?
Hayır. Birisi ile yaşadığınız tespit edilirse bu yardım kesilir.
● Sigortalı işe başladım bu parayı alabilir miyim?
SGK’lı işe başlayan bu ödemeden yararlanamıyor.
● Muhtaçlık durumumun yükselmesi yardıma engel mi?
MUHTAÇLIK SINIRI
Evet. Hanedeki kişi başına aylık gelirin 484 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesilir.
● 65 yaş aylığı alıyorum. Dul maaşı alabilir miyim?
Hayır alamazsınız, ikisinden birini tercih edeceksiniz.
● Adres değiştirsem maaş kesilir mi?
Evet kesilebilir. Bu durumu bağlı olduğunuz vakıfa bildirip transfer işlemi yapmalısınız.
● Ödeme nereden yapılır?
Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor.
İdil Janet Demiray