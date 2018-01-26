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Eşi vefat eden kadına düzenli yardım

Eşi vefat etmiş, halihazırda evli olmayan kadınlara devlet ödeme yapıyor. İki ayda bir yapılan bu ödemenin tutarı 500 lira. Peki bundan eşi vefat eden tüm kadınlar yararlanabiliyor mu? İşte detayları...

Eşi vefat eden kadına düzenli yardım
● Başvuru nereye yapılacak?

Bağlı bulunduğunuz Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na (kaymakamlıklarda).

● Ödeme ne kadar?

Aylık 250 lira. İki ayda bir 500 lira olarak yatırılır.

Eşimden boşandım faydalanabilir miyim?

Hayır. Son evli olduğunuz resmi nikahlı eşinizin vefat etmiş olması gerekiyor.


EVLENİNCE KESİLİYOR


● İmam nikahlı eşim vefat etti yardım alır mıyım?

Hayır. Resmi nikahlı eşinin vefat etmiş olması şartı var.

Eşim vefat ettikten sonra evlendim. yararlanır mıyım?

Evlenenler bu yardımı alamıyor.

Şu anda başka birisiyle yaşıyorum, alabilir miyim?

Hayır. Birisi ile yaşadığınız tespit edilirse bu yardım kesilir.

● Sigortalı işe başladım bu parayı alabilir miyim?

SGK’lı işe başlayan bu ödemeden yararlanamıyor.


GELİR ŞARTINA DİKKAT


Muhtaçlık durumumun yükselmesi yardıma engel mi?

Evet. Hanedeki kişi başına aylık gelirin 483 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesilir.

65 yaş aylığı alıyorum. dul maaşı da alabilir miyim?

Hayır alamazsınız, ikisinden birini tercih edeceksiniz.

Adres değiştirsem maaş kesilir mi?

Evet kesilebilir. Bu durumu bağlı olduğunuz vakıfa bildirip transfer işlemi yapmalısınız.

Ödeme nereden yapılır?

Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM ‘lerden çekim


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