Eşi vefat eden kadına düzenli yardım



EVLENİNCE KESİLİYOR



GELİR ŞARTINA DİKKAT

İdil Janet Demiray

Bağlı bulunduğunuz Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na (kaymakamlıklarda)Aylık 250 lira. İki ayda bir 500 lira olarak yatırılır.Hayır. Son evli olduğunuz resmi nikahlı eşinizin vefat etmiş olması gerekiyor.Hayır. Resmi nikahlı eşinin vefat etmiş olması şartı var.Evlenenler bu yardımı alamıyor.Hayır. Birisi ile yaşadığınız tespit edilirse bu yardım kesilir.● Sigortalı işe başladım bu parayı alabilir miyim?SGK’lı işe başlayan bu ödemeden yararlanamıyor.Evet. Hanedeki kişi başına aylık gelirin 483 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesilir.Hayır alamazsınız, ikisinden birini tercih edeceksiniz.Evet kesilebilir. Bu durumu bağlı olduğunuz vakıfa bildirip transfer işlemi yapmalısınız.Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM ‘lerden çekim