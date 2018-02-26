'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor, cinsel hikayeler anlatıyor'

İstanbul Aile Mahkemesi
’ne verilen dilekçede, aile birliğinin sarsıldığını belirten Nazmiye A., eşi Caner A.’nın
şans oyunlarına olan tutkusu ve evlenme öncesi yaşadığı ilişkilerindeki cinsel konularını anlatınca devamlı tartışma yaşadıklarını ileri sürerek eşinden boşanmak istedi.
ŞANS OYUNLARI DAYANILMAZ HALE GELMİŞ
Vatan'dan Tolga Atar
'ın haberine göre; eşinin özel bir şirkette çalıştığını maaşının iyi olduğunu ve ailesinden kalan yerlerden de kira aldığını söyleyen Nazmiye A., eşinin şans oyunlarına olan tutkusunun evliliklerini bitirdiğini öne sürdü.
Nazmiye A.
, dilekçesinde, “Eşim, gelirinin çoğunu ikramiye oyunlarını yatırıyor. Eve devamlı bu kuponlarla geliyor. Televizyon ya da internetten sonuçları takip ediyor. Benimle ilgilenmiyor” dedi.
"BOŞANMAK İSTİYORUM"
Eşine tedavi olmasını söylediğini de belirten genç kadın, “Parasını bu oyunlarda harcadığı için parasız kalıyor. Durumu ailesine anlattım ama bana inanmadılar. Bana evlenmeden önce yaşadığı cinsel beraberliklerini de anlatmaya başlayınca artık katlanamaz hale geldim. Boşanmak istiyorum” diye anlattı. Bu yaşananların psikolojisini bozduğunu belirten genç kadın 175 bin lira tazminat talebinde de bulundu.
Erdinç Şahin