Esin Gündoğdu, verdiği kilolarla bambaşka biri oldu. Peki Esin Gündoğdu kimdir? Bugüne kadar hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar..." />

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Esin Gündoğdu kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Esin Gündoğdu 2 yılda 60 kilo verdi

Show TV’deki ‘Yeni Gelin’in ‘Türkmen Hala’sı Esin Gündoğdu eridi! 2 yılda tam 60 kilo verdi. Esin Gündoğdu, verdiği kilolarla bambaşka biri oldu. Peki Esin Gündoğdu kimdir? Bugüne kadar hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

30 Ocak 2018, Salı 10:14
Esin Gündoğdu kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Esin Gündoğdu 2 yılda 60 kilo verdi
Show TV’deki ‘Yeni Gelin’in ‘Türkmen Hala’sı Esin Gündoğdu başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı ‘Aşk Yeniden’de oynarken 138 kiloydu. 40 yaşındaki oyuncu 2 yılda 60 kilo verdi.




Esin Gündoğdu nasıl zayıfladını şöyle anlattı:

"Mide küçültme ameliyatı olmadım. Diyetisyene gittim ama daha çok şişmanladım. Salondan odaya gidemiyordum. Sonra kendi programımı hazırladım. Spora başladım. Şu an 78 kiloyum. Esin Gündoğdu 2 yılda tam 60 kilo verdi..."

ESİN GÜNDOĞDU KİMDİR?


Esin Gündoğdu 1 Ocak 1977'de Ankara'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini Avrupa Yakası dizisinde gerçekleştirdi. Aşk Yeniden adlı dizide Ayfer karakterini canlandırdı.

İlk olаrаk tiyatro sahnеsinin tozunu yuttuğundа ise tarih 1999 yılını gösteriyordu. Sаhnenin büyüsünden etkilenip bir daha hiç kopmаdı. Esin Gündoğdu, Virgül tiyatrоsu ile yıllarca pek çok оyunda rol alan daha sonra 2004 yılında Avrupa Yakası ismindeki Türkiye'de еn çok tutulan dizilerden birisi olmuş olan komеdi yapımında rol aldı ve kendisini gösterme imkanı buldu. Avrupa Yakası ndаn sonra pek çok teklif alan oyuncu Baba Oluyorum, Olacak O Kadar, Merhaba Hayat gibi tеlеvizyon programı ve dizilеrindе yer alırken kariyerinde ilk kez Recep İvedik 2 filminde aldığı rol sayesinde sinema filminde de rol aldı.

2013 senesinde gelen bir teklifin değerlendiren oyuncu Eskici Bit Pazarı reklam filminde rol aldı Kısa film kariyerinde ise Çanta isimli film bulunmakta.

Esin Gündoğdu'nun Aşk Yeniden dizisinden bir sahnesi...

ESİN GÜNDOĞDU'NUN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER 


Sinema

2008 Recep İvedik 2
2014 Kocan Kadar Konuş

Televizyon

2004 Avrupa Yakası
2007 Baba Oluyorum
2009 Olacak O Kadar
2012 Merhaba Hayat
2014 Yedikule Hayat Yokuşu
2015 Aşk Yeniden 
2017 Yeni Gelin 

Esin Gündoğdu 2 yılda 60 kilo verdiEsin Gündoğdu 2 yılda 60 kilo verdi


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