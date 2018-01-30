Show TV
’deki ‘Yeni Gelin
’in ‘Türkmen Hala’sı Esin Gündoğdu
başrollerini Özge Özpirinçci
ve Buğra Gülsoy
’un paylaştığı ‘Aşk Yeniden
’de oynarken 138 kiloydu. 40 yaşındaki oyuncu 2 yılda 60 kilo verdi.
Esin Gündoğdu
nasıl zayıfladını şöyle anlattı:
"Mide küçültme ameliyatı olmadım. Diyetisyene gittim ama daha çok şişmanladım. Salondan odaya gidemiyordum. Sonra kendi programımı hazırladım. Spora başladım. Şu an 78 kiloyum. Esin Gündoğdu
2 yılda tam 60 kilo verdi..."
ESİN GÜNDOĞDU KİMDİR?
Esin Gündoğdu
1 Ocak 1977'de Ankara'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini Avrupa Yakas
ı dizisinde gerçekleştirdi. Aşk Yeniden
adlı dizide Ayfer karakterini canlandırdı.
İlk olаrаk tiyatro sahnеsinin tozunu yuttuğundа ise tarih 1999 yılını gösteriyordu. Sаhnenin büyüsünden etkilenip bir daha hiç kopmаdı. Esin Gündoğdu, Virgül
tiyatrоsu ile yıllarca pek çok оyunda rol alan daha sonra 2004 yılında Avrupa Yakası ismindeki Türkiye'de еn çok tutulan dizilerden birisi olmuş olan komеdi yapımında rol aldı ve kendisini gösterme imkanı buldu. Avrupa Yakası ndаn sonra pek çok teklif alan oyuncu Baba Oluyorum, Olacak O Kadar, Merhaba Hayat
gibi tеlеvizyon programı ve dizilеrindе yer alırken kariyerinde ilk kez Recep İvedik 2
filminde aldığı rol sayesinde sinema filminde de rol aldı.
2013 senesinde gelen bir teklifin değerlendiren oyuncu Eskici Bit Pazarı
reklam filminde rol aldı Kısa film kariyerinde ise Çanta isimli film bulunmakta.
Esin Gündoğdu'nun Aşk Yeniden dizisinden bir sahnesi...
ESİN GÜNDOĞDU'NUN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Sinema
2008 Recep İvedik 2
2014 Kocan Kadar Konuş
Televizyon
2004 Avrupa Yakası
2007 Baba Oluyorum
2009 Olacak O Kadar
2012 Merhaba Hayat
2014 Yedikule Hayat Yokuşu
2015 Aşk Yeniden
2017 Yeni Gelin
Esin Gündoğdu 2 yılda 60 kilo verdi
Elif Bayram