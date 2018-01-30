Esin Gündoğdu kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Esin Gündoğdu 2 yılda 60 kilo verdi

Show TV’deki ‘Yeni Gelin’in ‘Türkmen Hala’sı Esin Gündoğdu eridi! 2 yılda tam 60 kilo verdi. Esin Gündoğdu, verdiği kilolarla bambaşka biri oldu. Peki Esin Gündoğdu kimdir? Bugüne kadar hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...