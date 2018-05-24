Eşinden bomba ifade: Tosuncuk para yüzünden boşanmak istememiş

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında bir numaralı zanlı olarak aranan CEO Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ek ifade verdi. Tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla dün soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren Aydın, evliliğine dair bilgiler de verdi. Sıla Aydın, avukatı Abdullah Yürük eşliğinde verdiği ifadesinde boşanmak için 5 bin lira nafaka, 1 milyon lira da tazminat istediği için eşi Mehmet Aydın'ın boşanmayı kabul etmediğini anlattı.

'TAZMİNATI KABUL ETMEDİ’

Mehmet Aydın ile 2016 yılında arkadaş ortamında tanıştıklarını ve sevgili olduktan sonra evlendiklerini anlatan Sıla Aydın ek ifadesinde şunları söyledi:“Evlendikten sonra birlikte Uruguay’a da gittik. Daha sonra aramızda anlaşmazlıklar çıktı. İşleri sürekli yurt dışındaydı. Ayrıca beni aldattığından şüphelenmiştim. Boşanmak istedim. En son 3 Ocak’ta İstanbul’da görüştük. Bu konuları konuştuk. Boşanma 5 bin lira nafaka 1 milyon lira da tazminat istedim. Kabul etmediği için boşanamadık. Mahkemeye gelmek de istemiyordu. Avukatların kendi arasında bu boşanma işini halletmesini istiyordu. Bu nedenle boşanma işimiz olmadı.' dedi.

TOSUNCUK KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Çiftlik Bank organizasyonunun kurucusu olan Mehmet Aydın, on binlerce kişinin milyonlarca lirasını dolandırılmasına ilişkin olarak Kırmızı Bülten ile dünyanın her yerinde aranıyor. Aydın'ın nerede olduğuna dair henüz bir bulgu yok. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ise devam ediyor.