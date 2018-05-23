Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye başvurusu reddedildi. Bu kararın ardından Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş cezaevinde eşini ziyaret etti. Başak Demirtaş sosyal medya hesabı Twitter üzerinden görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşımı yaptı. Başak Demirtaş, fotoğrafı paylaşırken "Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum" yazdı.



