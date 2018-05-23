Eşinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret

HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş eşini cezaevinde ziyaret etti.

23 Mayıs 2018, Çarşamba 16:30 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2018, Çarşamba 16:31
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Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye başvurusu reddedildi. Bu kararın ardından Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş cezaevinde eşini ziyaret etti. Başak Demirtaş sosyal medya hesabı Twitter üzerinden görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşımı yaptı. Başak Demirtaş, fotoğrafı paylaşırken "Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum" yazdı.


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