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Eşine boşanma davası açan kadın adliye önünde kına dağıttı

Bursa’da boşanma davasını adliye önünde davul ve dümbelek ile kutlayan kadın, vatandaşlara kına dağıttı.
 

Eşine boşanma davası açan kadın adliye önünde kına dağıttı
Meryem Karaş (47), 5 yıl önce M.N.A. (71) ile evlendi. Mutlu beraberlik ile başlayan çift, son zamanlarda anlaşamamaya başladı. Bunun üzerine Meryem Karaş, Bursa Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Boşanmak isteyen kadın, davanın görüleceği ilk gün duruşmaya davul ve dümbelek ile geldi.
 

VATANDAŞLARA KINA DAĞITTI


Duruşmanın ardından dümbelek ve davul çaldıran Karaş, vatandaşlara kına dağıttı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Meryem Karaş, çiftetelli oynadı. Adliye önünde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar meraklı gözlerle neşeli kadını izledi.



Boşandığı için mutluğu olduğunu söyleyen Karaş, “Bugün çok mutluyum, boşanıyorum. Eşimle aramızda geçimsizlik vardı. Bugün tekrar özgürlüğüme kavuşuyorum. Beni ölümle tehdit etti. Bugün çok sevinçliyim. Tamamen bittiğinde daha da sevinçli olacağım. Dava 10. aya ertelendi” dedi.


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