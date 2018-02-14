Eşine çiçek almak isterken dolandırıldı



80 TL'LİK ÇİÇEK ALDI



BİR DAHA ULAŞAMADI



"SÜRPRİZİM YARIM KALDI"

Gizem Yetil

’in Oğuzeli ilçesinde fotoğrafçılık yapan 25 yaşındaki, 7 ay önce evlendiği ve Amasya’da geçici görevle bulunan öğretmen eşi İlknur’a Sevgililer Günü sürprizi yapmak istedi.İnternetten Amasya’da bulunan çiçekçileri araştıran Akgöz, 80 TL tutarındaki beğendiği bir çiçeğin siparişini verdi. İnternet sitesindeki iletişim bilgilerinde internet sitesi yöneticisi olarak gözüken M.A.Ç.’ye ulaşan İbrahim Akgöz, hesaba yatırdığı paranın makbuzunu da cep telefonu vasıtasıyla, karşısındaki şahsa gönderdi.Bir süre cep telefonundan yazışan adama, çiçeğin akşam 17.00’ye kadar eşine ulaşacağı söylendi. Yaklaşık 4 saat geçmesine rağmen çiçeğin eşine ulaşmadığını fark eden İbrahim Akgöz, saat 16.00 sıralarında şahsı arayarak, ulaşmaya çalıştı. Görüştüğü M.A.Ç.’ye bir daha ulaşamayan İbrahim Akgöz, daha sonra internet sitesinde yer alan adres bilgilerine yakın bir yerde başka bir çiçekçi araştırdı. Bulduğu o çiçekçiyi de telefonla arayan İbrahim Akgöz, ikinci kez şoka uğradı. Görüştüğü çiçekçi genç adama, kendisi gibi dolandırıldığını anlayan birçok kişinin aradığını söyledi.Hem eşine yapacağı sürprizin yarım kaldığını hem de dolandırıldığını belirten Akgöz, "Yaklaşık 7 ay önce düğün yapmıştım. Eşimi görevi nedeniyle 4 günlüğüne Amasya’ya gitmişti. Sevgililer Günü’nde eşime sürpriz yapmak istedim. Bu sürprizim hem yarım kaldı, hem de çok kötü bir duruma düştüm. Parası önemli değil ama benim gibi birçok kişinin de dolandırıldığını öğrendim. Benim gibi kimsenin canı yanmasın. Bu tür insanların tespit edilip gerekli cezaların verilmesi gerekiyor" diye konuştu