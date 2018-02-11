Eşini, 2 oğlunu, 5 kardeşini ve annesini aynı gün toprağa verdi

Kahramanmaraş’ta, kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarpan minibüste yaşamını yitiren akraba 9 kişinin cenazesi, memleketleri Gaziantep’te düzenlenen törenle yan yana kazılan mezarlara gözyaşlarıyla defnedildi. Kazada eşi, 2 oğlu, 5 kardeşi ve annesini kaybeden Emrah Avcı da, 10 gün önce teslim olduğu Manisa Kırkağaç ilçesindeki birliğinden izin alıp cenaze törenine katıldı.

Eşini, 2 oğlunu, 5 kardeşini ve annesini aynı gün toprağa verdi
Ankara’da hurdacılık yapıp, memleketleri Gaziantep’e dönen Avcı ailesinin 13 ferdinin bulunduğu Cemal Avcı'nın kullandığı minibüs, dün sabah Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda Ali Daş’ın kullandığı kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Cemal Avcı’nın eşi Zeynep Avcı (35), çocukları Yusuf Avcı (19), Esra Avcı (6), Cuma Avcı (14), Cengiz Avcı (11), İsa Avcı (7), gelini Songül Avcı (24), torunları Cesur Avcı (1) ve Celil Avcı (3) yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.
 

EŞİ, ANNESİ, KARDEŞLERİ VE 2 OĞLUNU KAYBEDEN ASKER DE KATILDI


Gaziantep’e getirilen 6’sı çocuk 9 kişi için otopsilerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı içerisindeki Kaplan Kardeşler Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Kazada annesi Zeynep, kardeşleri Yusuf, Esra, Cuma, Cengiz, İsa, eşi Songül ile oğulları Cesur ve Celil’i kaybeden, Emrah Avcı da, 10 gün önce teslim olduğu Manisa Kırkağaç ilçesindeki birliğinden izin alıp cenaze törenine katıldı.



Ayakta durmakta güçlük çeken ve sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen Emrah Avcı’yı yakınları teselli etti. Törende ailenin yakınları, tabutlara sarılıp gözyaşı döktü, bazı kadınlar fenalık geçirdi. Sinir krizi geçirenler, güçlükle sakinleştirilirken sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.
 

'KENDİMİ KAYBETTİM'


Emrah Avcı, ölüm haberlerini sonradan aldığını belirterek, "Ben askerdeyim. Sabah telefon geldi. Babamın kaza yaptığını söylediler. Ölü olduğunu söylemediler. Buraya gelince hepsinin öldüğünü öğrenince kendimi kaybettim" dedi.


 

YAN YANA DEFNEDİLDİ


9 kişinin cenazeleri öğle vakti kıldırılan cenaze namazlarının ardından mezarlıkta yan yana kazılan mezarlarda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralanan sürücü Cemal Avcı, Süleyman Avcı (13), Halil İbrahim Avcı (6) ve Berivan Avcı’nın (17) ise Kahramanmaraş’ta hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi.


 

MEZARINA GELİNLİĞİ BIRAKILDI


Kazada yaşamını yitiren 2 aylık nişanlı Esra’nın yakınları, kısa süre sonra yapılması planlanan düğünde giyeceği gelinliği mezarına bıraktı. Mezara kapanan yakınları gelinliği öpüp uzun süre gözyaşı döktü. Güvenlik önlemlerinin alındığı cenazeye, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da çelenk gönderildi.


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çatıdaki odadan gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi

Çatıdaki odadan gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi
Küçükçekmece gölünde bir kadın cesedi bulundu

Küçükçekmece gölünde bir kadın cesedi bulundu
İngilizce çalıştırmak için çağırdığı çocuğa tacize 8 yıl hapis

İngilizce çalıştırmak için çağırdığı çocuğa tacize 8 yıl hapis
17 yaşındaki çocuğu ellerini tutup öpmeye çalışan servis sapığı 15 yılla yargılanacak

17 yaşındaki çocuğu ellerini tutup öpmeye çalışan servis sapığı 15 yılla yargılanacak
Samsun'da yangın: 3 ölü

Samsun'da yangın: 3 ölü
‘Beni ve çocuklarımı eşimden kurtarın’

‘Beni ve çocuklarımı eşimden kurtarın’
Eşini kaçırdı, öldürdü, indirim aldı, cezaevinden kaçtı

Eşini kaçırdı, öldürdü, indirim aldı, cezaevinden kaçtı
Antalya'da ormanlık alanda insana ait olduğu tahmin edilen kemik bulundu

Antalya'da ormanlık alanda insana ait olduğu tahmin edilen kemik bulundu
Ölümden döndü yine de aracını bırakmadı

Ölümden döndü yine de aracını bırakmadı
Şov yapayım derken anne ile oğluna çarptı

Şov yapayım derken anne ile oğluna çarptı
Kanca ile sadaka kutusunu boşalttı

Kanca ile sadaka kutusunu boşalttı