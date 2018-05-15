Eşini başına keserle vurarak öldürdü

Nişancıpaşa Mahallesi'nde oturan İsmail Ö. (81) eşi Kıymet Ö'nün (81) başına henüz bilinmeyen bir nedenle keserle vurdu.

Çığlık sesleri üzerine çevredekiler tarafından eve çağrılan polis, Kıymet Ö'yü yerde yatarken buldu.









Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlenen Kıymet Ö'nün cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı İsmail Ö. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

AA



