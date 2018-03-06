Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra Facebook'tan canlı yayın yaptı

Almanya'da yaşayan Suriyeli göçmen adam, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra Facebook'tan canlı yayın yaptı. Cani koca amacının, eşlerini kızdıran kadınlara mesaj vermek olduğunu söyledi

Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra Facebook'tan canlı yayın yaptı
Almanya’ya göç eden Suriyeli Abu Marwan isimli adam, eşini bıçakla öldürdükten sonra kanlı elleri ile Facebook üzerinden canlı yayın yaptı. Marwan, bunu kocalarını kızdıran kadınlara mesaj yollamak için yaptığını söyledi. Adam, karısını kendisininden boşandıktan sonra Lübnan’lı bir adam ile evlenmek istediği için öldürdüğünü söyledi.


FACEBOOK'TAN ELLERİ KANLI CANLI YAYIN YAPTI


41 yaşındaki adam, 37 yaşındaki eşini beş bıçak darbesi ile öldürdükten sonra 12 yaşındaki oğlu ile birlikte kaçtı. Cani adam daha sonra ellerinde kan izlerini silmeden Facebook üzerinden eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bu sırada oğlu ise arkasında duruyordu.


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