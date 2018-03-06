Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra Facebook'tan canlı yayın yaptı



FACEBOOK'TAN ELLERİ KANLI CANLI YAYIN YAPTI

Can Hakman

’ya göç eden Suriyeli Abu Marwan isimli adam, eşini bıçakla öldürdükten sonra kanlı elleri ileyaptı. Marwan, bunu kocalarını kızdıran kadınlara mesaj yollamak için yaptığını söyledi. Adam, karısını kendisininden boşandıktan sonra Lübnan’lı bir adam ile evlenmek istediği için öldürdüğünü söyledi.41 yaşındaki adam, 37 yaşındaki eşini beş bıçak darbesi ile öldürdükten sonra 12 yaşındaki oğlu ile birlikte kaçtı. Cani adam daha sonra ellerinde kan izlerini silmeden Facebook üzerinden eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bu sırada oğlu ise arkasında duruyordu.