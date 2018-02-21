Eşini otel lobisinde öldüren kocaya haksız tahrik indirimi istendi!

Ümraniye’de, iki çocuğunun annesi Duygu Kadakal’ı (27) geçen yıl otelin lobisinde defalarca bıçaklayarak öldüren Hakan Kadakal’ın (36) ‘ağırlaştırılmış ömür boyu’ hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanığın, ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
 

21 Şubat 2018, Çarşamba 16:47
Eşini otel lobisinde öldüren kocaya haksız tahrik indirimi istendi!
Ümraniye 14 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle eşi ile ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Duygu Kadakal, E.D. isimli arkadaşıyla bir otele gitti. Bu sırada eşinin otele girdiğini gören Hakan Kadakal da peşlerinden içeriye girdi. Otelin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, Hakan Kadakal, otelin lobisinde bir süre eşi ile tartıştı.

Tartışma sırasında bir anda sinirlenen Hakan Kadakal, belinden çıkardığı ve bir beze sarılı olan bıçak ile defalarca eşini bıçakladı. Bu sırada otelin lobisinde bulunan 3 kişi ise koşarak dışarıya kaçtı. Eşini defalarca bıçaklayan Hakan Kadakal, son bir darbe ile bıçağı eşinin sırtına sapladıktan sonra otelden ayrıldı. Olay yerine gelen ambulans ile sırtında bıçak saplı olduğu halde hastaneye kaldırılan Duygu Kadakal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve bir gün sonra yakalanan Hakan Kadakal savcılıktaki ifadesinde, eşiyle birkaç dakika tartıştıklarını, eşi edepsizce konuşunca, yanında taşımayı alışkanlık haline getirdiği bıçağı çıkarıp defalarca saplağını, pişman olduğunu söyledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hürriyet Gazetesi'nden Aziz Özen'in haberine göre; Hakan Kadakal, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hakan Kadakal’ın ‘eşini kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.


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