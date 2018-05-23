Eşini yaralı halde bırakıp, etek atmaya gittiği iddiası Karaman'da eşi Mehmet G.'nin (62) kullandığı motosikletin zinciri eteğine takılması üzerine yere savrulan Şerife G. (60) yaralandı. Sol bacağında kırıklar oluşan yaralı kadın, yoldan geçen sürücüler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşinin ise eteği yırtıldığı için yaralı halde bırakıp, etek satın almaya gittiği ileri sürüldü.