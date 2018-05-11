Eşinin arabasını yaktı, kendini ihbar etti

Sancaktepe’de alkollü bir vatandaş eşinin kendisinden boşanmak istemesini bahane eden bir kişi, eşinin arabasını benzin döküp yaktıktan sonra 155’i arayarak kendini ihbar etti.

Eşinin arabasını yaktı, kendini ihbar etti
Olay, 03.45 saatlerinde, İnönü Mahallesi, Kırlangıç sokakta bulunan 3 katlı apartmanın önünde meydana geldi.

S.Ü. eşinin kendinden boşanmasını bahane ederek, eşi Büşra Kadere ait otomobilin üstüne benzin döktükten sonra ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobilin tümünü sardı.


DAİREYE SIÇRADI


Alev alev yanan otomobilin alevleri, 1. Kattaki daireye sirayet etti. Otomobilin alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmanın ardından alev alev yanan otomobili söndürdü.


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