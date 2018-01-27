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Eşitsizlik nasıl azaltılacak? Davos’ta dünya devleri bu soruya cevap aradı

Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın da aralarında bulunduğu DEF Medya, Eğlence ve Bilgi Teknolojileri Yürütme Kurulu Davos’ta biraraya geldi.

Eşitsizlik nasıl azaltılacak? Davos’ta dünya devleri bu soruya cevap aradı
Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın da aralarında olduğu dünyanın medya, eğlence ve bilgi teknolojilerinin önde gelen isimleri Davos’ta ticaret, küreselleşme ve teknolojinin yol açtığı eşitsizliği konuştu.

Dört yıl önce kurulan DEF Medya, Eğlence ve Bilgi Teknolojileri Yürütme Kurulu çeşitli aralıklarla toplanarak dünya meselelerinde görüş alışverişinde bulunuyor.


KİMLER KATILDI?


Davos’ta toplanan ve aralarında Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın yanı sıra Yürütme Kurulu Başkanı Maurice Levy, Facebook COO’su Sheryl Sandberg, WPP CEO’su Sir Martin Sorrell, CNBC Başkanı Mark Hoffman, Bloomberg CEO’su Justin Smith, IBM Başkan Yardımcısı David Kenny, Google Başkan Yardımcısı Philipp Schindler gibi isimlerin de bulunduğu grup, her türlü eşitsizlik uçurumunu kapatmak için en iyi araçlardan biri olan teknolojiyi masaya yatırdı.

DEF’in Kongre Merkezi’ndeki teknoloji ve insanı ele alan oturumlara paralel olarak DEF Medya, Eğlence ve Bilgi Teknolojileri Yürütme Kurulu dijital sektörlerle işbirliği halinde eşitsizliği azaltmanın yollarını araştırdı.


TÜRKİYE’YE YATIRIM ÇAĞRISI


DÜNYA Ekonomik Forumu’nun Davos’taki kıdemli katılımcılarından Cüneyt Zapsu önceki gece Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’yi Davos’a gelen yabancı iş insanlarıyla buluşturdu. Fettah Tamince’nin birkaç yıl önce satın alarak Rixos zincirine dahil ettiği oteldeki akşam yemeğinde Zeybekçi ve Şimşek konuşmalarında Türkiye’nin ekonominin sağlıklı büyüdüğüne dikkat çekerek 2018 yılının daha iyi geçeceğini vurguladılar. Yabancıların yanı sıra Davos’taki Türk CEO ve iş insanlarının da katıldığı yemekte Şimşek Türkiye ekonomisinin geçen yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 7.4 büyüdüğüne, 1.3 milyon kişiye istihdam sağlandığını belirterek “yatırıma rahatlıkla gelebilirsiniz” çağrısında bulundu ve soruları yanıtladı.


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