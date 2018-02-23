Eşiyle kavga edip, kendi boğazına bıçak sapladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, eşi Yasin B. ile kavga eden Handan B. (22), mutfaktan aldığı bıçağı kendi boğazına sapladı. Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı

Eşiyle kavga edip, kendi boğazına bıçak sapladı
Sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin ile Handan B. çifti, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüştüğü sırada, mutfağa giden 1 çocuk annesi Handan B., eline aldığı bıçağı boğazına sapladı. Yasin B.'nin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri, Handan B.'ye ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Handan B., tedaviye alındı. Yasin B. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Evde de araştırma yapan polis, incelenmek üzere olayda kullanılan bıçağı aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Polis define avcılarının peşine düştü

Polis define avcılarının peşine düştü
İzmir'de sokak ortasında yanarak hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu

İzmir'de sokak ortasında yanarak hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu
Ankara'daki düğünü böyle kana buladı

Ankara'daki düğünü böyle kana buladı
Erzincan da 25 bin TL değerinde Tukan cinsi kuş ele geçirildi

Erzincan da 25 bin TL değerinde Tukan cinsi kuş ele geçirildi
Aksaray'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 22 yıl

Aksaray'da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 22 yıl
Kocasını ‘öldürdü’ kaynanası ve kayınpederi sahip çıktı

Kocasını ‘öldürdü’ kaynanası ve kayınpederi sahip çıktı
Aksaray’da 'Kürt Yaşar'ın çetesine operasyon: 23 gözaltı

Aksaray’da 'Kürt Yaşar'ın çetesine operasyon: 23 gözaltı
Kreşte minik çocuklara şiddet kamerada! Tekmelerken eğlenmişler

Kreşte minik çocuklara şiddet kamerada! Tekmelerken eğlenmişler
Adana'da 4,5 yaşındaki küçük kıza tecavüz eden sapık 16 Mart'ta adalet önüne çıkacak

Adana'da 4,5 yaşındaki küçük kıza tecavüz eden sapık 16 Mart'ta adalet önüne çıkacak
Niğde'de cezaevi firarisi evine dönünce yakalandı

Niğde'de cezaevi firarisi evine dönünce yakalandı
Bakırköy'de silahlı saldırı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Bakırköy'de silahlı saldırı: Yaşlı adam hayatını kaybetti