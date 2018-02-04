Eşiyle tartışan adam kendini bıçakladı

Nazlı Erdol

Saat 08.15 sıralarında Azerbaycan uyruklu Nemettin A., Kasımpaşa'daki Zincirlikuyu Caddesi üzerindeki evine doğru giderken henüz bilinmeyen bir nedenle telefonda eşiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra evine çıkan adam kendisini bıçakla karnından bıçakladı. Yaralı adamın seslerini duyan binadaki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık veekibi sevk edildi. Yaralı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.