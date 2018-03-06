İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

ESK, 60 bin baş sığır ithal edecek

Et ve Süt Kurumu, 60 bin baş canlı kesimlik sığır ithalatı yapacak

ESK, 60 bin baş sığır ithal edecek
Et ve Süt Kurumu'nca (ESK) canlı kesimlik sığır ithalatına izin verilen ülkelerden 60 bin baş kesimlik sığır alımı yapılacak.

ESK'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kurum tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca canlı kesimlik sığır ithalatına izin verilen ülkelerden, 60 bin baş kesimlik sığır ithalatı gerçekleştirilecek.

Alımlar, ihracatçı konumunda yurt dışındaki üretici/üretici birliklerinden pazarlık usulü ile yapılacak.

Alınacak hayvanlar, erkek sığır, kastre edilmemiş, yaşı 12 aydan büyük ve 24 aydan küçük, ağırlıkları en az 450 kilogram ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olacak. Charolaise, Limousin, Angus, Hereford, Belçika Mavisi, Blonde D’aquitane, Salers, Aubrac, Brangus gibi etçi ırklar ile Simmental, Brown Swiss, Montbaillard gibi kombine ırklar ve bunların kendi arasındaki melezleri satın alınacak.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye'ye tatil talebinde artış: Geçen senenin iki katı!

Türkiye'ye tatil talebinde artış: Geçen senenin iki katı!
Eriğin kilosu 500 liradan satılıyor

Eriğin kilosu 500 liradan satılıyor
Flaş karar! Toyota, Avrupa'da dizel otomobil satışlarını durduruyor

Flaş karar! Toyota, Avrupa'da dizel otomobil satışlarını durduruyor
Renault robot taksi EZ-GO'yu tanıttı

Renault robot taksi EZ-GO'yu tanıttı
Bitcoin'le ilgili şaşırtan 100 dolar tahmini

Bitcoin'le ilgili şaşırtan 100 dolar tahmini
ABank'ın ismi değişti, tabelalar kaldırıldı

ABank'ın ismi değişti, tabelalar kaldırıldı
Venom F5 483 kilometre hıza çıkabiliyor

Venom F5 483 kilometre hıza çıkabiliyor
THY 2017'yi rekorlarla tamamladı

THY 2017'yi rekorlarla tamamladı
Çok önemli uyarı: Tükettiğimiz balların üçte biri sahte (Gerçek bal nasıl anlaşılır?)

Çok önemli uyarı: Tükettiğimiz balların üçte biri sahte (Gerçek bal nasıl anlaşılır?)
Bakan Jülide Sarıeroğlu, taşerona kadroda son tarihi açıkladı

Bakan Jülide Sarıeroğlu, taşerona kadroda son tarihi açıkladı
Engelli memur kadrolarında tercih dönemi

Engelli memur kadrolarında tercih dönemi