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Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye oldu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan AK Parti eski Yalova Milletvekili ve emekli Emniyet Müdürü Şükrü Önder, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi’nden tahliye oldu

Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye oldu
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 29 Kasım 2017 tarihinde 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski AK Parti Yalova Milletvekili ve emekli Emniyet Müdürü Şükrü Önder tahliye oldu. ‘ByLock’ IP’lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilen toplam 11 bin 480 adet GSM numarası kullanıcısı hakkında yeniden karar verileceğinin duyurulması sonrasında Önder, Avukatı Cevdet Bekler aracılığı ile dün tahliye talebinde bulundu.

'YANLIŞLIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'


Tahliye talebi kabul edilen Önder, tutuklu olduğu Kandıra F Tipi Cezaevinden akşam saatlerinde tahliye edildi.

Cezaevi çıkışında eşi Ayşe Önder, çocukları ve yakınları tarafından karşılanan Şükrü Önder, “Başından beri bir yanlışlık olduğunu düşünüyorduk, savunuyorduk. Neticede yanlışlık olduğu ortaya çıktı. Tabii sevinçliyiz. İnşallah sonu gelecek bu işlerin. Avukatımız, dilekçeyi dün verdi. Bugün de zaten Ankara Başsavcısının yaptığı açıklamaları duyduk, izledik. Bu 10 bin kişinin içinde olduğuma emindim. Hatta bin kişinin içinde olduğuma da emindim. Gerçekten, Bylock yüklemesi konusunda en ufak bir şeyim yoktur. Bugün neticeyi aldık mutluyuz. Hayırlısı olsun diyoruz” dedi.

Önder, daha sonra ailesi ve yakınları ile birlikte Yalova’ya gitmek üzere yola çıktı.

(Gürcan Yılmaz/ İHA)
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