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Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou serbest bırakıldı

Arjantin’de yolsuzluktan tutuklanan eski Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou serbest bırakıldı

13 Ocak 2018, Cumartesi 16:13
Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou serbest bırakıldı
Mahkeme, kasım ayında yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından tutuklanarak cezaevine konulan Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou’nun serbest bırakılmasına hükmetti.

Yetkililer, Boudou hakkındaki kara para aklama soruşturmasının halen devam ettiğini belirtti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Boudou, kasım ayında başkent Buenos Aires’teki dairesinde gözaltına alınmıştı. Arjantin’de 2007-2015 yıllarında Devlet Başkanı Cristina Fernandez yönetimi sırasında Ekonomi Bakanlığı da yapan Boudou, Arjantin pezosu basma anlaşmalarının verildiği bir şirketin haksız kazanç elde etmesiyle ilgili davayla bağlantılı olarak tutuklanmıştı.

 
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