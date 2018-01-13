Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou serbest bırakıldı

NELER YAŞANMIŞTI?

Senim Tanay

Mahkeme, kasım ayında yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından tutuklanarak cezaevine konulan’nun serbest bırakılmasına hükmetti.Yetkililer, Boudou hakkındaki kara para aklama soruşturmasının halen devam ettiğini belirtti.Boudou, kasım ayında başkent Buenos Aires’teki dairesinde gözaltına alınmıştı. Arjantin’de 2007-2015 yıllarında Devlet Başkanı Cristina Fernandez yönetimi sırasında Ekonomi Bakanlığı da yapan Boudou, Arjantin pezosu basma anlaşmalarının verildiği bir şirketin haksız kazanç elde etmesiyle ilgili davayla bağlantılı olarak tutuklanmıştı.