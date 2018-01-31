Eski asker yaklaşık 1 milyon sterlinlik soygun yaptı

İngiltere'nin güneydoğusunda askeri geçmişi olduğu tahmin edilen "usta bir soyguncu" yaklaşık 1 milyon sterlin (yaklaşık 5 buçuk milyon lira) tutarında kıymetli eşya çaldı. Pahalı evleri hedefleyen soyguncu ev sahiplerini de darp etti

31 Ocak 2018, Çarşamba 11:58
Eski asker yaklaşık 1 milyon sterlinlik soygun yaptı
Surrey bölgesi polisi, soyguncunun kısa namlulu bir tabancası olduğunu ve evlerdeki kasaların yerini ve şeklini bildiğini açıkladı. Polisin eski asker olduğunu tahmin ettiği kişinin, soygunlarda bir özel harekât timi üyesi gibi hareket ettiği ifade edildi.

Kasım 2014 ile Ekim 2017 arasında Berkshire, Kent, Surrey ve Sussex bölgelerinde yaşanan soygunların aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Soruşturmayı yürüten Komiser Dee Fielding bu kişinin 6 ayda bir soygun yaptığını, "fırsatçı bir soyguncu" olmadığını söyledi.
 

'Kesinlikle amatör değil'


Dee Fielding, "Bu kesinlikle bir amatör değil. Evleri günlerce bazen iki hafta boyunca izliyor. Güvenlik kameralarından bahçelerde saklandığını ve evde yaşayanların günlük rutinlerini çözmeye çalıştığını gördük" dedi.



Fielding, "Bir silah taşıyor. Evde yaşayanları kablolarla bağlıyor. Bir yere girdiğinde evde birkaç kişi olsa bile bu insanları etkisiz hale getirmeyi başarıyor. Bunlara dayanarak soyguncunun eski bir asker ya da benzer bir geçmişi olan özel yeteneklere sahip biri olduğunu düşünüyoruz" diye ekledi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, soyguncuyla karşılaşan Susan Morris ise "Nereme vuracağını çok iyi biliyordu. Üç kez yüzüme vurdu. Canım çok yandı. Üst üste yumruk yediğime inanamadım" diye konuştu.



Morris, Ekim ayında Surrey bölgesindeki Kingswood'daki evindeyken bir adamın sırtına silah dayadığını, kafasını duvara çarptığını ve onu yerde saçından sürüklediğini söyledi.

Soyguncu bu sırada Morris'e mücevherlerin yerini soruyordu. Morris'in kocası işten geldiğinde karısını yatak odasında kablolarla bağlanmış halde buldu. Morris, "Adam iyi konuşuyordu. Şivesi yoktu, grameri kötü değildi. Durumu iyi kavrayan ve sonuna kadar götürmeyi bilen zeki bir adamdı" dedi.

Yetkililer, soyguncunun yalnız başına hareket ettiğini, az konuştuğunu, insanları köpeklerini öldürmekle de tehdit ettiğini ve "fazlasıyla kararlı" olduğunu söylüyor.


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