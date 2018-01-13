Eski bakandan Trump'a: İğrenç başkan

'TRUMP İĞRENÇ BAŞKAN'

'TRUMP YABANCI DÜŞMANI VE IRKÇI'

Mine Bozkurt

Eski Fransa Kültür Bakanı ve Arap Dünyası Enstitüsü Başkanı'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek, "İğrenç ülkelerden geliyorlar" ifadeleri üzerine Trump için "iğrenç başkan" sözlerini kullandı.Lang,'ın bazıveülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek, "İğrenç ülkelerden geliyorlar" sözlerine tepki gösterdi.Trump'ın söz konusu ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından, "Trump iğrenç başkan" mesajını paylaşan Lang, basına yaptığı açıklamada, Trump için bütün dünyada "iğrenç başkan" denilmesini istediğini belirterek, Haiti ve Afrikalı ülkelerle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.Lang, Trump'ın her gün birilerine hakaret ettiğini ve bu hakaretlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.Trump'ın "yabancı düşmanı" ve "ırkçı" olduğunun belirten Lang, Trump'ın bu sözleri ABD'nin başkanına yakışmayan sözler olduğunun altını çizdi.Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump, dün Oval Ofis'te göçmenlerle ilgili bir görüşmede bazı göçmen ülkelerini "ağır sözlerle" itham etmişti.Trump'ın, "(Bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri kastederek) Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." sözlerini kullandığı belirtilmişti.Lang, cumhurbaşkanı François Mitterand döneminde Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı.