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Eski bakandan Trump'a: İğrenç başkan

Eski Kültür Bakanı ve Arap Dünyası Enstitüsü Başkanı Jack Lang, Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek, "İğrenç ülkelerden geliyorlar" ifadeleri üzerine Trump için "iğrenç başkan" sözlerini kullandı

Eski bakandan Trump'a: İğrenç başkan
Eski Fransa Kültür Bakanı ve Arap Dünyası Enstitüsü Başkanı Jack Lang, Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek, "İğrenç ülkelerden geliyorlar" ifadeleri üzerine Trump için "iğrenç başkan" sözlerini kullandı.

Lang, Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek, "İğrenç ülkelerden geliyorlar" sözlerine tepki gösterdi.

'TRUMP İĞRENÇ BAŞKAN'


Trump'ın söz konusu ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından, "Trump iğrenç başkan" mesajını paylaşan Lang, basına yaptığı açıklamada, Trump için bütün dünyada "iğrenç başkan" denilmesini istediğini belirterek, Haiti ve Afrikalı ülkelerle dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Lang, Trump'ın her gün birilerine hakaret ettiğini ve bu hakaretlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

'TRUMP YABANCI DÜŞMANI VE IRKÇI'


Trump'ın "yabancı düşmanı" ve "ırkçı" olduğunun belirten Lang, Trump'ın bu sözleri ABD'nin başkanına yakışmayan sözler olduğunun altını çizdi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump, dün Oval Ofis'te göçmenlerle ilgili bir görüşmede bazı göçmen ülkelerini "ağır sözlerle" itham etmişti.

Trump'ın, "(Bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri kastederek) Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." sözlerini kullandığı belirtilmişti.

Lang, cumhurbaşkanı François Mitterand döneminde Kültür Bakanı olarak görev yapmıştı.
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