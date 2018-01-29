15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Silivri'de

Eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu Silivri'ye duruşma izlemeye geldi. 

29 Ocak 2018, Pazartesi 11:33
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Silivri'de
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davayı izlemek üzere Silivri’ye geldi. Davutoğlu, duruşma salonu girişinde açılan dev Türk bayrağı önünde vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Davutoğlu daha sonra duruşmayı izlemek üzere salona girdi.


İDDİANAME


İstanbul’da şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin bin 52 sayfalık iddianamede, darbeci askerlerin stratejik öneme sahip köprüyü tek yönlü kapatarak ele geçirmeye çalıştıkları anlatılıyor. Darbeci askerlerin olay sırasında köprüye gelen vatandaşların üzere tankla 4 kez atış yaptığı vurgulanıyor. İddianamede, 32’si vatandaş, 2’si polis olmak üzere toplam 34 kişinin şehit olduğu olayla ilgili 318 müşteki yer alıyor. Şehitler arasında AK Parti’nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok da bulunuyor.


37’ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR


İddianamede aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 135’i tutuklu 143 şüpheli yer alıyor. Şüphelilerin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs","Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" "TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve 34 kişinin öldürülmesine ilişkin "Nitelikli kasten öldürme" suçlarından toplam 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca şüphelilerin bu suçlar dışında "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma", "Kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs", "Silahlı kasten yaralama", "Kamu malına zarar verme", "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarını da işledikleri ve bu suçlardan ayrıca cezalandırılmaları isteniyor.


7 DARBECİ ASKER ÖLMÜŞTÜ


Olay sırasında darbeci askerlerden 2’si er, 5’i rütbeli olmak üzere 7 kişi de ölmüştü. Olay günü köprüye giden ancak olayın vahametini anladıktan sonra geri dönen er ve astsubay olmak üzere toplam 8 asker de tutuksuz şüpheli olarak iddianamede yer alıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

HDP’li Osman Baydemir hakkında Afrin soruşturması

HDP’li Osman Baydemir hakkında Afrin soruşturması
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Demet Taşar yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Demet Taşar yakalandı
ABD'li komutandan flaş açıklama: Münbiç'ten ayrılmayı düşünmüyoruz

ABD'li komutandan flaş açıklama: Münbiç'ten ayrılmayı düşünmüyoruz
Rusya'dan bomba iddia: PKK/PYD Esad ile Afrin'i görüşüyor

Rusya'dan bomba iddia: PKK/PYD Esad ile Afrin'i görüşüyor
İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi
TRT spikeri Duygu Dalkılıç PKK yerine TSK dedi, kanala tepki yağdı

TRT spikeri Duygu Dalkılıç PKK yerine TSK dedi, kanala tepki yağdı
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Soçi'de başlıyor

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Soçi'de başlıyor
Son Dakika...Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün...Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika...Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün...Yeni görüntüler ortaya çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Afrin şehidi Mehmethan'ın ailesine taziye ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Afrin şehidi Mehmethan'ın ailesine taziye ziyareti
Ömer Çelik'ten Türkiye Raportörü Kati Piri'nin açıklamasına yanıt

Ömer Çelik'ten Türkiye Raportörü Kati Piri'nin açıklamasına yanıt
Muşlu kadınlar Mehmetçik için bere, eldiven, atkı örüyor

Muşlu kadınlar Mehmetçik için bere, eldiven, atkı örüyor