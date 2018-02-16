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Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın papyonlu fotoğrafı ortaya çıktı

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayatı kitap oldu. Yıllarca Erbakan'ın danışmanlığını yapan gazeteci Fehmi Çalmuk, 2011'de hayata veda eden Erbakan'ın bilinmeyenlerini "Das ist Erbakan-2" adlı kitapta yazdı

16 Şubat 2018, Cuma 10:01
Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın papyonlu fotoğrafı ortaya çıktı
Kitapta Erbakan'ın 51 yıl önceki düğününe ait fotoğraflar da yer aldı. Erbakan 10 Ocak 1967 günü İstanbul Çınar Otel'deki törende Nermin Saatçioğlu ile evlenmişti. 41 yaşındaki Erbakan nikahta papyon takarken, 24 yaşındaki eşinin başı açıktı. Çiftin nikah şahitleri ise daha sonra teröre kurban giden İTÜ Rektörü Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu ile Odalar Birliği Başkanı Enver Batur'du.



Erbakan çiftini sinema sanatçısı ve AK Parti kurucularından Tamer Yiğit'in tanıştırdığı, Yiğit'in Erbakan'ın sınıf arkadaşı olduğu da ortaya çıktı. 



Sözcü


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