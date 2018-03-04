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Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu trollerin yaptığı açıklamalar ahlaksızlıktır. Bu troll ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik adımlardır" ifadesini hatırlatarak "Bugün Cumhurbaşkanımızın işaretiyle bu trol ahlaksızlığına seferberlik ilan etme günüdür" dedi. Davutoğlu, sözlerine "Kim bu hareketin içine dikta sokmaya kalkarsa, kim bu hareketin fertlerini birbirlerine karşı kışkırtmaya kalkarsa, kim en ağır iftiralarla sahte kimliklerin arkasına saklanıp bu topraklara gönlünü vermiş insanları rencide etmeye kalkarsa hepsine karşı omuz omuza durmalıyız" diye devam etti.

04 Mart 2018, Pazar 12:25
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek
Karar'da yer alan habere göre Davutoğlu, AK Parti Konya İl Başkanlığı Kongresi'ne katıldı. Parti içinde "troll ahlaksızlığı" yapıldığını belirten Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

''Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta içinde 'Ahlaksız troller' diyerek bir kesime yönelik yaptığı doğru ve haklı çıkışı buradan teyit ediyor, takdirle karşılıyoruz. Bir hareket içinde ya dava ahlakı olur, ya trol ahlakı. İkisi birde nolmaz. Trol ahlakı bu hain FETÖ çetesinin bize bulaştırdığı bir hastalıktır. Kimliğini saklayan, kişiliğini saklayan, haysiyetsiz bir takım insanlar, sosyal medyanın perdesiarkasına saklanıp, bu davaya ömrünü, gecesini, gündüzünü terini katmış olan insanlara itibarsuikastı yapmaya kalktılar. Bugün Cumhurbaşkanımızın işaretiyle bu trol ahlaksızlığına seferberlik ilan etme günüdür. Kim bu hareketin içine dikta sokmaya kalkarsa, kim bu hareketin fertlerini birbirlerine karşı kışkırtmaya kalkarsa, kim en ağır iftiralarla sahte kimliklerin arkasına saklanıp bu topraklara gönlünü vermiş insanları rencide etmeye kalkarsa hepsine karşı omuz omuza durmalıyız. Çünkü trol ahlaksızlığı, aslında ahlak terörüdür. Terörün iyisi kötüsü olmadığı gibi trolün de iyisi kötüsü, bizim yanımızda bizim karşımızda olanı olmaz. Asla gıybet etmeyelim. Birbirimizle tartışalım; ama asla gönül kırmayalım. Bu davaya baş koyalım ama dava arkadaşımızın gönlüne asla herhangi bir yanlış kanaat koymayalım''.


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