Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek

Bakırköy'de '8 Mart Mitingi' için geniş güvenlik önlemleri alındı
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu trollerin yaptığı açıklamalar ahlaksızlıktır. Bu troll ahlaksızlıkları ülkemizin kendi içindeki birlikteliğini bozmaya yönelik adımlardır" ifadesini hatırlatarak "Bugün Cumhurbaşkanımızın işaretiyle bu trol ahlaksızlığına seferberlik ilan etme günüdür" dedi. Davutoğlu, sözlerine "Kim bu hareketin içine dikta sokmaya kalkarsa, kim bu hareketin fertlerini birbirlerine karşı kışkırtmaya kalkarsa, kim en ağır iftiralarla sahte kimliklerin arkasına saklanıp bu topraklara gönlünü vermiş insanları rencide etmeye kalkarsa hepsine karşı omuz omuza durmalıyız" diye devam etti.
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