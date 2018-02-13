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Eski CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin'e Erdoğan'a hakaretten ceza

Eski CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

13 Şubat 2018, Salı 17:05
Eski CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin'e Erdoğan'a hakaretten ceza
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesindeki duruşmaya, eski milletvekili Keskin ve avukatı katıldı.
         
Söz verilen Keskin, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini, 76 yaşında olduğunu, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.
         
Denizli’de Merkezefendi ilçe binasının açılışında yaptığı suça konu konuşmada Cumhurbaşkanını kast etmediğini, konuşmanın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Sayın" diye hitap ettiğini savunan Keskin, "Konuşmanın sonunda kesinlikle Cumhurbaşkanına hakaret edecek anlamda bir şey söylemedim. Tamamen bir ironiden ibaretti." dedi.
         
Mahkeme heyetinin suça konu metni okuması üzerine Keskin, metnin kendisine ait olduğunu, Cumhurbaşkanını hedef almadığını, tamamen o günkü siyasi gelişmeleri ve konuları değerlendiren konuşma yaptığını ifade etti.


HAKARET KASTININ BULUNMADIĞINI SÖYLEDİ

         
Keskin’in avukatı Mustafa Pelek ise müvekkilinin uzun süre Denizli milletvekilliği, bir dönem Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve CHP Genel Sekreterliğini yaptığını belirterek, suça konu konuşmayı yaptığı gün kendisinin de açılışta bulunduğunu, konuşmada hakaret kastının bulunmadığını savundu.
         
Savunmalardan sonra mahkeme heyeti, sanık Keskin’e "Cumhurbaşkanına hakaret"ten verdiği 1 yıl hapis cezasını, suçun alenen gerçekleşmesi nedeniyle 1 yıl 2 aya yükseltti. Heyet, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak cezayı 11 ay 20 güne düşürüp hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
         
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Adnan Keskin hakkında, Denizli’de 2016’da Merkezefendi İlçe Başkanlığı binası açılışında yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Denizli 4. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış ve beraat etmişti.
         
Mahkemenin beraat kararına savcılığın itiraz etmesi üzerine dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti.

AA


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