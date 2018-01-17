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Eski CIA çalışanı ABD'de gözaltına alındı

Eski CIA çalışanı Jerry Chun Shing Lee, gizli belgeleri yasadışı alıkoymaktan ve sızdırmaktan ABD’de tutuklandı

Eski CIA çalışanı ABD'de gözaltına alındı
Eski üst düzey CIA çalışanı Jerry Chun Shing Lee, Çin’deki CIA casuslarının öldürülmelerine ve tutuklanmasına yol açtığı gerekçesiyle Çin’den ABD’ye dönüşte New York’taki JFK Uluslararası Havaalanında tutuklandı.

GİZLİ BELGELERİ ALIKOYMAKTAN SUÇLANIYOR


Lee, CIA’in varlıklarının ve çalışanların numaralarıyla isimlerinin yazılı olduğu gizli belgeleri yasa dışı alıkoymaktan suçlanıyor.

OPERASYONLARI BAŞARISIZLIĞA UĞRATTI


1994 ile 2007 yıllarında CIA’ye hizmet veren Lee’nin ajanları deşifre ederek ABD’nin gizli istihbarat operasyonlarını başarısızlığa uğrattığı belirtiliyor.
 


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