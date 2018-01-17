Eski CIA çalışanı ABD'de gözaltına alındı

GİZLİ BELGELERİ ALIKOYMAKTAN SUÇLANIYOR

OPERASYONLARI BAŞARISIZLIĞA UĞRATTI

Mine Bozkurt

Eski üst düzeyçalışanı Jerry Chun Shing Lee,’deki CIA casuslarının öldürülmelerine ve tutuklanmasına yol açtığı gerekçesiyle Çin’den ABD’ye dönüşte’takiUluslararası Havaalanında tutuklandı.Lee, CIA’in varlıklarının ve çalışanların numaralarıyla isimlerinin yazılı olduğu gizli belgeleri yasa dışı alıkoymaktan suçlanıyor.1994 ile 2007 yıllarında CIA’ye hizmet veren Lee’nin ajanları deşifre ederek ABD’nin gizli istihbarat operasyonlarını başarısızlığa uğrattığı belirtiliyor.