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Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem 11'inci ölüm yıl dönümünde anıldı

Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in 11'inci ölüm yıl dönümü için Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine eşi Elçin Cem, oğlu Kerim Cem, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yakınları ve partililer katıldı

Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem 11'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem, ölümünün 11. yılında, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsmail Cem için düzenlenen anma törene eşi Elçin Cem, oğlu Kerim Cem ile eski kültür bakanı Ercan Karakaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cem’in yakınları ve partililer katıldı.


CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU KONUŞMA YAPTI


Kaftancıoğlu, tören sonrası yaptığı açıklamada, İsmail Cem’in yazdıklarıyla hatırlanıp yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken önemli bir değer olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "O, Türkiye’de demokratik siyasetin ve solun gelişmesine büyük katkıda bulundu. Bulunduğu tüm görevlerde yenilikçi ve başarılı çalışmalarıyla tanındı. Keza yine dün Aydın Güven Gürkan’ın ölüm yıl dönümüydü. Gürkan da tıpkı İsmail Cem gibi Türkiye’de sosyal demokrasinin gelişmesi için mücadele etti. Örnek bir siyasetçi ve değerli bir bilim insanıydı.

Bugün siyasetimizi onların izinde kurgulayabilmemiz ve onları bir gün değil her gün anmamız gerekiyor. Ocak ayı hüzünlerle dolu bir ay. Bugün yine gerçekleri söylediği, her daim halkının yanında olduğu için katledilen gazeteci Uğur Mumcu’nun da ölüm yıl dönümü. Bütün değerlerimizi hep birlikte anıyoruz bu dönemde. Onların bıraktıkları yerden devam edip hedeflerimizi daha da ileriye taşıyabilmek için mücadeleye devam edeceğiz." 


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