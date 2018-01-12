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Eski EDOK komutanları davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil ile EDOK kurmay başkanı Hamza Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

12 Ocak 2018, Cuma 22:21
Eski EDOK komutanları davasında ara karar
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Metin İyidil ile tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve şikayetçi sıfatıyla Başbakanlık avukatı Fatih Altınbaş katıldı.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE BAĞLANDILAR


Sanıklardan, olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle EDOK kurmay başkanı olan Hamza Koçyiğit de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tanık beyanlarına ilişkin sanık ve avukatlarının savunmasını alan mahkeme, duruşma savcısından mütalaasını istedi.
Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik, sanık avukatlarının dosyaya yeni delilerin eklenmesi yönündeki taleplerinin esasa katkısı olmayacağı gerekçesiyle reddedilmesini talep etti.

İyidil'in 15 Temmuz'dan önce bazı darbe sanıklarıyla görüşmeler yaptığı, sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde imzası yer alan sanık eski tuğgeneral Mehmet Partigöç ile iletişim halinde olduğunun tespit edildiğini belirten Savcı Çelik, sanığın Isparta'daki komandoları darbe girişimine destek vermeleri için ısrarla Ankara'ya çağırdığını söyledi.

Diğer sanıklar hakkındaki suçlamaları da sıralayan Savcı Çelik, tutuklu sanıkların tahliye talebinin reddedilmesini, esasa ilişkin mütalaasını sunmak için de dava dosyasının tarafına ulaştırılmasını talep etti.

22 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılması yönündeki talepleri ise reddetti.

Ayrıca Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Albay Hasan Yorulmaz'ın gelecek celsede tanık olarak dinlenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 22 Şubat'a erteledi. 

AA
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