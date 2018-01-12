Eski EDOK komutanları davasında ara karar

DURUŞMAYA SEGBİS İLE BAĞLANDILAR

22 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Mehmet Nuri Turan

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıkl ile tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve şikayetçi sıfatıyla Başbakanlık avukatı Fatih Altınbaş katıldı.Sanıklardan, olay tarihinde tümgeneral rütbesiyle EDOK kurmay başkanı olan Hamza Koçyiğit de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı.Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tanık beyanlarına ilişkin sanık ve avukatlarının savunmasını alan mahkeme, duruşma savcısından mütalaasını istedi.Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik, sanık avukatlarının dosyaya yeni delilerin eklenmesi yönündeki taleplerinin esasa katkısı olmayacağı gerekçesiyle reddedilmesini talep etti.İyidil'in 15 Temmuz'dan önce bazı darbe sanıklarıyla görüşmeler yaptığı, sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde imzası yer alan sanık eski tuğgeneral Mehmet Partigöç ile iletişim halinde olduğunun tespit edildiğini belirten Savcı Çelik, sanığın Isparta'daki komandoları darbe girişimine destek vermeleri için ısrarla Ankara'ya çağırdığını söyledi.Diğer sanıklar hakkındaki suçlamaları da sıralayan Savcı Çelik, tutuklu sanıkların tahliye talebinin reddedilmesini, esasa ilişkin mütalaasını sunmak için de dava dosyasının tarafına ulaştırılmasını talep etti.Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılması yönündeki talepleri ise reddetti.Ayrıca Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Albay Hasan Yorulmaz'ın gelecek celsede tanık olarak dinlenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 22 Şubat'a erteledi.AA