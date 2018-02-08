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Eski emniyet mensuplarının eşlerine FETÖ'den gözaltı

Sivas merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen polislerin eşlerine yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

Eski emniyet mensuplarının eşlerine FETÖ'den gözaltı
Sivas merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen polislerin eşlerine yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgütün "emniyet kadın mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturması çerçevesinde 2014'ten sonra meslekten ihraç edilen 13 emniyet mensubunun eşleri hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Konya, Kayseri, İzmir, Tokat, Yozgat, Adana, Denizli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eşleriyle birlikte örgütün sohbetlerine katıldıkları iddia edilen 13 kadın gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA


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