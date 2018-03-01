Eski eşi ve kayınbiraderini koruma kararı bildirildikten sonra öldürmüş

Çorum'da boşandığı Gamze Kuru (24) ile ağabeyi Ramazan Kuru'yu (34) öldüren Yakup Mensur (35), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, olayın olduğu gün, Gamze Kuru’nun işyerine ve evine yaklaşmaması konusundaki kararın Yakup Mensur'a bildirildiğini açıklandı.

Eski eşi ve kayınbiraderini koruma kararı bildirildikten sonra öldürmüş
İstanbul'dan dün Çorum'a gelen Yakup Mensur, bir süre önce boşandığı Gamze Kuru'nun kaldığı evin adresini öğrenip yanına gitti. Evde bulunan 1 çocuk annesi Gamze Kuru ve kardeşi Ramazan Kuru ile Yakup Mensur arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yakup Mensur, yanındaki av tüfeğiyle eski eşi ve kayınbiraderine ateş açtı. Gamze Kuru başına, Ramazan Kuru da vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yere yığılırken, Yakup Mensur ise kaçtı. Polisin düzenlediği operasyonla Mensur, Ulukavak Mahallesi Özgür evler  6'ncı Sokak’ta yakalandı.

Yakup Mensur, emniyetteki ilk ifadesinde amacının öldürmek olmadığını, bazı konularda ayrılmış olsalar bile, eşinin kendisine çeki düzen vermesi için uyarıda bulunmak için evine gittiğini söyledi. Yakup Mensur, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

KORUMA KARARI BİLDİRİLDİKTEN SONRA ÖLDÜRDÜ


Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olayla ilgili açıklama yaptı. Olaydan bir gün önce Gamze Kuru’nun eski eşinin kendisini tehdit ettiği söyleyerek şikayette bulunduğunu, cinayetin işlendiği gün ise genç kadın hakkında koruma kararı çıktığını açıklayan Başsavcı Yurdagül, “Gamze Kuru’nun başvurusu üzerine alınan koruma kararı, olayın olduğu gün polis merkezine verildi. Eski eşi Yakup Mensur'un Gamze Kuru’nun işyerine ve evine yaklaşmaması konusundaki kararı cinayetin işlendiği günü şüpheliye bildirildi, ancak buna rağmen olay gerçekleşti” dedi.
 


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