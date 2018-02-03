Eski futbolcu Enes Burak Barış otomobilinde öldürüldü

ESKİ FUTBOLCU

Erdinç Şahin

Atatürk Bulvarı’ndaki İskenderun Diş Hastanesi kavşağında gece saat 02.00 sıralarında bir infaz olayı meydana geldi.Bir alışveriş merkezindeki kafeden ayrılan, otomobiline binerekdoğru yola çıktı. Barış, aracıyla kavşaktan dönerken arkasından takip eden motosikletteki kar maskeli 2 kişi tabancayla ateş açtı. Barış, kafasına isabet eden kurşunla yaşamını yitirirken, araç da kavşaktaki kaldırıma çarpıp durdu.Eski adıolan amatörforma giydiği bildirilen eski futbolcu’ın katil zanlılarının yakalanması için soruşturma başlatıldı.