Eski futbolcu George Weah Liberya Cumhurbaşkanı seçildi

"ÇOK MİNNETTARIM"

Erdinç Şahin

51 yaşındaki eski futbolcu, 15 eyaletten 13’ünü kazandı. 73 yaşındaki rakibi ve şu anki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joseph Boakai, sadece iki ili kazanabildi.gibi uluslar arası takımlarda oynayanu kazanan tek Afrikalı.Weah ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi En Yüksek Skor ödülünü, Coupe de France, Ligue1, Coupe de la Ligue, Serie A unvanını, İngiliz FA Kupasını da kazandı.Weah, sonuç açıklanmadan önce Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu son derece uzun seçim sezonu sırasında kampanyamıza katkıda bulunan arkadaşlarıma, aileme ve sadık yandaşlarımıza çok minnettarım" dedi.'ın yerini alacak.Liberya’da ilk kez demokratik olarak seçilen bir hükümetten diğerine iktidar devri oldu.